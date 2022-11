Manifestation de Man Utd: la police publie une nouvelle vidéo alors que les fans sont condamnés pour la violente manifestation d’Old Trafford en mai 2021 | Nouvelles du football

Trente-neuf fans de football, âgés de 15 à 52 ans, ont été condamnés pour leur rôle dans une violente manifestation à Old Trafford en mai 2021.

L’affrontement de Manchester United en Premier League avec Liverpool a été reporté l’année dernière lorsque des centaines de supporters ont fait irruption à Old Trafford pour protester contre la propriété du club par la famille Glazer, se frayant un chemin sur le terrain et dans plusieurs pièces du sol.

Trente-six policiers du Grand Manchester (GMP) ont été agressés au total, un officier ayant subi une grave blessure au visage nécessitant des soins à l’hôpital, tandis que les stewards du stade et le personnel de sécurité ont également été agressés.

Les dommages causés à l’intérieur d’Old Trafford ont dépassé 70 000 £, dont 60 000 £ de dommages aux caméras de télévision appartenant à une société privée, a déclaré GMP.

Les délits pour lesquels les supporters ont été condamnés comprennent des voies de fait, des dommages criminels et des cambriolages, nombre d’entre eux ayant reçu des ordonnances d’interdiction de football, les empêchant d’assister à des matchs pendant une période déterminée.

“L’équipe d’enquête majeure de GMP a lancé une enquête approfondie sur le trouble, faisant suite à un grand nombre de demandes de renseignements et de renseignements reçus d’appels publics, ainsi qu’à un travail approfondi d’analyse et d’identification de vidéosurveillance, pour s’assurer que ces personnes ont été localisées et mises en face. les conséquences de leurs actions épouvantables ce jour-là », a déclaré le chef de police adjoint Wasim Chaudhry.

“Nos agents mettent leur vie en danger chaque jour pour assurer la sécurité des habitants du Grand Manchester, et il est absolument honteux que quiconque agresse volontairement un secouriste. Nous ne tolérerons tout simplement pas que cela se produise.”

Deux supporters ont été condamnés cet été, et deux autres accusés doivent comparaître devant les tribunaux en décembre 2022 et avril 2023.

Il a été annoncé cette semaine que la famille Glazer était prête à vendre Manchester United. Les propriétaires américains de Man Utd sont prêts à écouter les offres du club après un règne de 17 ans dominé par les protestations des fans et la baisse des performances sur le terrain.