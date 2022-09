Manifestation de Mahsa Amini : des Iraniennes brûlent leur hijab

Dans la vidéo, une foule massive applaudit alors qu’une femme lève une paire de ciseaux sur ses cheveux – exposés, sans hijab en vue. La mer de gens, dont beaucoup d’hommes, rugit alors qu’elle coupe sa queue de cheval et lève le poing en l’air.

C’était un puissant acte de défi mardi soir dans la ville de Kerman, en Iran, où les femmes sont tenues de porter le hijab en public — et ce n’est qu’une des nombreuses manifestations qui se déroulent à travers le pays après la mort de Mahsa Amini, une 22- une femme d’un an décédée en garde à vue la semaine dernière.

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue mardi soir, avec des vidéos de manifestations émergeant de dizaines de villes et de cités – allant de la capitale Téhéran à des bastions plus traditionnellement conservateurs comme Mashad.

Des images montrent des manifestants scandant “Femmes, vie, liberté”. D’autres peuvent être vus en train d’allumer des feux de joie, de se bagarrer avec la police ou d’enlever et de brûler leur foulard – ainsi que de détruire des affiches du guide suprême du pays et de crier “Mort au dictateur”.

Dans une vidéo à Téhéran, de jeunes manifestants marchent autour d’un feu de joie dans la rue la nuit, en scandant : “Nous sommes les enfants de la guerre. Venez et combattez, et nous riposterons”.

Presque toutes les villes de province de la région kurde d’Iran, y compris Kermanshah et Hamedan, ont également vu des manifestations.

Les protestations frappent par leur ampleur, leur férocité et leur caractère féministe rare ; les dernières manifestations de cette ampleur remontent à trois ans, après que le gouvernement a augmenté les prix de l’essence en 2019.

Des témoins ont déclaré à CNN que les manifestations de mardi soir semblent être des “manifestations éclairs” – ce qui signifie que des groupes se forment et se dispersent rapidement, pour éviter les heurts avec les forces de sécurité iraniennes après l’escalade de la violence de la semaine dernière.

Une source a déclaré qu’il y avait eu au moins un cas de réponse policière brutale mardi, près de la place Enghelab (“Révolution”) d’Iran, du côté ouest de l’Université de Téhéran – historiquement un point de ralliement pour les manifestations.

“Deux jeunes hommes ont été frappés et battus par des policiers en civil et des policiers anti-émeute, puis traînés jusqu’au fourgon devant (la) porte d’entrée du métro”, a déclaré un témoin à CNN. “Une jeune fille blessée allongée sur le trottoir a été transportée en ambulance à l’hôpital, et cinq autres ont été arrêtées du côté nord de la place Enghelab.”

Au moins cinq manifestants ont été tués par balle lors de manifestations dans la région kurde ces derniers jours, selon l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme, une organisation enregistrée en Norvège qui surveille les violations des droits en Iran.

Il a indiqué que 75 autres personnes ont été blessées dans d’autres villes au cours du week-end.

Les manifestations ont éclaté après la mort d’Amini, qui a été arrêté et détenu par la police des mœurs iranienne mardi dernier.

Des responsables iraniens ont déclaré qu’Amini était décédée vendredi dernier après avoir subi une “crise cardiaque” et être tombée dans le coma après son arrestation.

Cependant, sa famille a déclaré qu’elle n’avait pas de maladie cardiaque préexistante, selon Emtedad News, un média iranien pro-réforme qui a affirmé avoir parlé au père d’Amini.

Des images de caméras de sécurité éditées publiées par les médias d’État iraniens semblent montrer qu’Amini s’effondre dans un centre de “rééducation” où elle a été emmenée pour recevoir des “conseils” sur sa tenue vestimentaire.

La police de la moralité iranienne fait partie des forces de l’ordre du pays et est chargée de faire respecter les règles sociales strictes de la République islamique, y compris son code vestimentaire qui oblige les femmes à porter un foulard, ou hijab, en public.

Un assistant du guide suprême Ali Khamenei a promis une “enquête approfondie” sur la mort d’Amini lors d’une réunion avec sa famille à leur domicile lundi, selon l’agence semi-officielle iranienne Nour News.

Abdolreza Pourzahabi, le représentant de Khamenei dans la province kurde d’Iran, a déclaré que le guide suprême “est triste” et que le chagrin de la famille “est aussi son chagrin”, selon Nour.

Il a ajouté qu’il espère que la famille fera preuve de “bonne volonté pour aider à ramener le calme dans la société”.

Lors d’une conférence de presse, également lundi, le commandant de la police du Grand Téhéran, Hossein Rahimi, a démenti les “fausses accusations” contre la police iranienne, affirmant qu’ils avaient “tout fait” pour maintenir Amini en vie.

Il a ajouté qu’Amini n’avait pas été blessée physiquement pendant ou après son arrestation et a qualifié sa mort de “malheureuse”.

Depuis la mort d’Amini, le site Web de surveillance d’Internet Netblocks a documenté des pannes d’Internet depuis vendredi – une tactique que l’Iran a précédemment utilisée pour empêcher la propagation des manifestations.