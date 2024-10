Manifestation contre les sans-abri à la Nouvelle-Orléans devant le concert de Taylor Swift

Un groupe de manifestants s’est rassemblé devant le Casears Superdome avant le deuxième concert de Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans. Les manifestants défendent la cause des sans-abri de la ville, dans le cadre d’une pression du gouverneur Jeff Landry pour balayer les campements à travers la Nouvelle-Orléans. On pouvait entendre les gens scander « Homeless Lives Matter » alors qu’ils se rassemblaient à l’intersection des rues Poydras et Lasalle. Les manifestants ont également brandi des pancartes indiquant « Non aux balayages, oui au logement » et « Swifty est sournois sur les sans-abri avec le gouverneur Landry ». Plus tôt cette semaine, le gouverneur Jeff Landry a autorisé la troupe NOLA à retirer les tentes et les bâches et à déplacer les sans-abri vers un « campement sanctionné » avant les concerts de Swift. Malgré les demandes des dirigeants de la ville de retarder les nettoyages, le bureau du gouverneur a procédé en nettoyant un site sur Calliope mercredi. Une ordonnance d’interdiction temporaire a été accordée par un juge du tribunal de district civil pour arrêter tout mouvement ultérieur des sans-abri jusqu’à la tenue d’une audience. Le WDSU a contacté le bureau de Landry mardi pour obtenir une réponse à la demande du Bureau des services et de la stratégie aux sans-abri d’arrêter les ratissages. Kate Kelly du bureau de Landry a répondu en déclarant : « Le gouverneur Landry comprend que le problème numéro un auquel la ville de la Nouvelle-Orléans est actuellement confrontée est la crise des sans-abri, et il travaille avec le LSP et les autorités locales pour résoudre ce problème. Alors que nous nous préparons pour la ville. pour accueillir Taylor Swift et le Super Bowl LIX, nous nous engageons à faire en sorte que la Nouvelle-Orléans fasse de son mieux sur la scène mondiale. »

