Manifestation contre le tribunal d’Abuja annulant le budget Rivers 2024

La Haute Cour fédérale d’Abuja a annulé lundi le budget de 800 milliards de naira signé par le gouverneur de l’État de Rivers, Siminalayi Fubara.

Le juge James Omotoso a ordonné à Fubara de présenter à nouveau le budget à la législature.

Mais les organisations de la société civile ont organisé lundi une manifestation devant le siège du gouvernement de l’État de Rivers à Port Harcourt, mettant en garde Fubara contre une nouvelle présentation du budget.

Les OSC ont soutenu qu’il serait inconstitutionnel que le gouvernement présente à nouveau le budget.

Fubara avait signé en décembre le budget 2024 de 800 milliards de nairas après que le budget ait été adopté par une faction de l’Assemblée de l’État, composée de cinq législateurs.

L’Assemblée de Rivers s’est divisée à la suite d’une décision de 27 législateurs fidèles à l’ancien gouverneur Nyesom Wike de destituer Fubara.

La tentative des législateurs de destituer Fubara a rendu publique la rupture de la relation entre Fubara et Wike, son parrain politique.

Au moment de présenter le budget 2024 à l’Assemblée, Fubara a évité les 27 législateurs pro-Wike, dirigés par le président Martins Amaewhule, et a plutôt présenté le budget à cinq législateurs, dirigés par Edison Ehie, qui lui étaient fidèles.

Dans le feu de la crise, les 27 législateurs pro-Wike ont quitté le Parti démocratique populaire pour rejoindre le Congrès All Progressives.

Les députés pro-Fubara ont ensuite déclaré leurs sièges vacants.

En réponse, les législateurs pro-Wike ont déposé une plainte FHC/ABJ/CS/1613/2023 pour contester la décision de déclarer leurs sièges vacants.

Parmi les accusés dans le procès figuraient l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le vice-président du Sénat, le leader de la majorité sénatoriale et le leader de la minorité sénatoriale.

Parmi les accusés figuraient également le président, le vice-président, le chef de la majorité, le chef de la minorité et le greffier de l’Assemblée nationale.

Le gouverneur de l’État de Rivers, le procureur général de l’État de Rivers, le commissaire aux finances, le comptable général de Rivers, la Commission de la fonction publique de l’État de Rivers, l’inspecteur général de la police et Edison Ehie figuraient également sur la liste des accusés.

Les législateurs pro-Wike cherchaient, entre autres, à obtenir une ordonnance d’injonction interdisant à l’Assemblée nationale de reprendre les fonctions de l’Assemblée de l’État de Rivers, au milieu de la crise qui secoue l’État.

Ils ont également prié le tribunal d’annuler tout ce qui a été fait par les cinq législateurs pro-Fubara, y compris l’adoption du budget 2024.

En rendant son jugement sur l’affaire lundi, le juge Omotosho a déclaré « nulle et non avenue la prétendue séance d’Ehie et de quatre autres législateurs qui ont siégé pour adopter le budget de l’État ».

“L’ordonnance visant à annuler le projet de loi d’appréciation signé par le gouverneur malgré une ordonnance provisoire est par la présente accordée”, a déclaré le juge.

Il a ensuite ordonné au gouverneur de présenter à nouveau le budget à l’Assemblée légalement constituée et dirigée par Amaewhule.

Le juge a également critiqué le redéploiement du greffier et du greffier adjoint de l’Assemblée de l’État de Rivers par le gouverneur, affirmant que cela dépassait le pouvoir du gouverneur.

Le juge Omotosho a déclaré : « La constitution indique clairement que la nomination d’un greffier et d’un greffier adjoint est effectuée par le président de l’État de Rivers et est soumise à la confirmation du législateur, et que leur nomination et leur rémunération sont régies par la loi de la Chambre d’assemblée de l’État de Rivers. , même s’ils sont fonctionnaires.

Il ordonne au greffier et au greffier adjoint de reprendre leurs fonctions immédiatement et sans entrave.

Le juge a également rendu l’ordonnance interdisant au gouverneur de poursuivre la démolition ou la construction du bâtiment de l’État de Rivers.

Le tribunal a également empêché le gouverneur d’empêcher la Chambre d’Assemblée d’Amaewhule de siéger ou de s’immiscer dans les affaires de la Chambre.

« Ce tribunal a déclaré par la présente que le gouverneur de l’État de Rivers, par lui-même ou par des membres du personnel de la fonction publique de l’État de Rivers, n’est pas autorisé à prendre des mesures visant à s’ingérer dans les affaires de l’Assemblée de l’État de River, dans l’exercice de ses fonctions. leurs fonctions », a déclaré le juge Omotoso.

Le juge a également statué que le gouverneur ne pouvait pas retenir les fonds des législateurs dans le Fonds consolidé des revenus de l’État.

“Le premier plaignant a droit aux fonds ou aux montants portés au crédit de l’Assemblée de Rivers dans le Fonds consolidé des revenus de l’État, y compris les salaires et émoluments, et ceux-ci ne peuvent être arrêtés par personne, y compris le gouverneur”, a déclaré le juge.

Mais une coalition d’organisations de la société civile de l’État de Rivers a manifesté lundi devant le siège du gouvernement à Port Harcourt et a averti Fubara de ne pas présenter le projet de loi de crédits 2024 à l’Assemblée dirigée par Amaewhule.

Les OSC ont déclaré qu’après avoir quitté le PDP pour rejoindre l’APC, les législateurs pro-Wike avaient perdu leur siège.

S’adressant à la manifestation, le président de la coalition, Enefaa Georgewill, a déclaré : « Nous avons observé avec un vif intérêt les efforts désespérés déployés par quelques personnes et des éléments antidémocratiques pour empêcher la démocratie et saper la fonction sacrée du gouverneur exécutif de notre cher État. .

« La Chambre d’Assemblée dirigée par Martin Amaewhule n’existe pas aux yeux de la loi en vertu des dispositions de l’article 109 (1) (g) de la Constitution de la République fédérale du Nigeria.

« Faire semblant de se constituer et de continuer à mener des activités législatives au nom de Rivers State est fâcheux, illégal et répréhensible.

« L’action du gouverneur doit être contrôlée et dictée par nos lois. Tout ce qui est extérieur est nul et non avenu. La fonction de président, la fonction de gouverneur, la fonction de parlementaire, que ce soit au niveau national, étatique ou local, sont tous des produits du droit.

« Par conséquent, toute tentative du gouverneur de s’écarter de ces préceptes et de l’esprit de nos lois, une telle position prise par le gouverneur ou toute autre personne est déclarée nulle et non avenue.

“Nous ne manquerons pas non plus de contester toute action du gouverneur qui ne respecte pas les préceptes de nos lois.”

Il a ajouté que la faction de l’Assemblée dirigée par Amaehwule a cessé d’être reconnue après sa défection du Parti démocratique du peuple au profit du Congrès All Progressives.

Pour sa part, le porte-parole de l’Organisation de la société civile de l’État de Rivers, Solomon Lenu, a qualifié le jugement du juge Omotosho d’« aberration judiciaire », estimant que le juge devrait être sanctionné.

« Nous arrivons rapidement au point où les Nigérians perdront complètement confiance dans le système judiciaire et recourront à l’auto-assistance, ce qui conduira à l’anarchie.

“Il est également important de déclarer que le juge Omotosho, dans sa décision d’aujourd’hui, a commis une aberration judiciaire en important un plaidoyer non recherché dans le procès intenté par la faction Martins Amewhule de l’Assemblée de l’État”, a-t-il déclaré.