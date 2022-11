Manifestation contre la pollution au Pérou: 10 Américains sur un bateau touristique pris en otage, libérés

Au moins 10 Américains retenus en otage avec un groupe de plus de 240 touristes sur un bateau fluvial au Pérou ont été libérés, selon des informations vendredi.

Quelque 248 personnes, dont des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées, étaient détenues par des militants d’un groupe indigène qui protestaient contre les récentes marées noires qui ont pollué leurs terres.

Le département d’État n’a pas fourni d’informations précises sur la prise d’otages, mais un porte-parole a déclaré que l’ambassade des États-Unis à Lima était “en communication avec le gouvernement péruvien et les autorités chargées de l’application des lois”.

“Nous sommes au courant des informations selon lesquelles tous les passagers ont été secourus. Nous n’avons pas d’autre commentaire pour le moment”, ont-ils ajouté.

On ne sait pas combien de temps les touristes ont été détenus ni quelles étaient les conditions, mais, selon un rapport d’ABC News, les otages avaient été libérés vendredi.

Outre les Américains, 228 citoyens péruviens et ressortissants britanniques, suisses, espagnols et français auraient été à bord.

Un responsable du groupe a déclaré à la publication qu’il n’avait aucune intention de nuire aux otages.

Les militants indigènes auraient eu l’intention d’attirer l’attention des autorités gouvernementales à Lima pour attirer l’attention sur un oléoduc qui fuit et qui a causé des problèmes à la communauté et à leurs terres pendant des décennies.

Une fuite du 5 septembre du pipeline Norperuano, long de près de 500 milles, aurait touché cinq communautés du territoire de Nacion Chapra et une deuxième fuite, le 16 septembre, a spécifiquement touché la communauté de Cuninico.

Selon l’organisation à but non lucratif Earth Rights International, les déversements de pétrole ont directement contaminé les rivières et les ruisseaux dont dépendent les communautés autochtones pour boire et pêcher.

Les rendements des cultures auraient également été affectés par la contamination du sol par des toxines.

Le groupe a rapporté qu’entre 1996 et 2006, l’oléoduc détenu et exploité par le gouvernement péruvien a vu au moins 37 marées noires.

Les communautés indigènes ont appelé le gouvernement à réparer le pipeline pour éviter plus de dévastation de la terre et du bien-être de la communauté.