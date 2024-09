Manifestation contre la fermeture soudaine de la salle de concert montréalaise La Tulipe

Le même jour où l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal modifiait un règlement sur le bruit, une forte manifestation de soutien a eu lieu pour un lieu bien-aimé qui ferme ses portes en raison de plaintes liées au bruit.

Plusieurs personnes se sont rassemblées près des avenues Mont-Royal et Papineau jeudi soir pour protester contre la fermeture de La Tulipe.

Les propriétaires ont décidé de fermer le club centenaire après qu’une cour d’appel a annulé un jugement l’autorisant à rester ouvert.

L’enjeu était un règlement municipal sur le bruit invoqué par les voisins du club, interdisant tout bruit provenant d’un lieu pouvant être entendu à côté.

Jeudi après-midi, le conseil d’arrondissement a modifié ce règlement pour permettre aux salles de montre, aux bars et aux établissements culturels de faire du bruit à condition que leurs niveaux de décibels ne soient pas trop élevés et qu’ils ne fassent pas de bruit excessif.

Si certains voisins restent inquiets, les conseillers affirment que ce n’est pas une mêlée générale et qu’ils protégeront les autres établissements culturels de la fermeture à cause du bruit.

Des musiciens signent une lettre ouverte pour sauver le « joyau de la culture montréalaise et québécoise »

Le tollé suscité par la perte d’une nouvelle salle de concert ne se calme pas. Vendredi, 100 musiciens, comédiens, humoristes et autres acteurs de la scène culturelle ont publié une lettre ouverte dénonçant la décision de la Cour d’appel du Québec obligeant la salle de concert La Tulipe de Montréal à cesser d’émettre du bruit susceptible de déranger ses voisins.

La lettre, publiée dans l’édition de vendredi de La Presse, affirme que « le mécontentement d’une poignée d’individus » ne devrait pas décider du sort d’un « joyau collectif ».

« Nous espérons que ce géant de notre histoire culturelle ne disparaîtra pas dans le silence. Nous espérons que nos voix, qui rejoignent celles qui résonnent dans La Tulipe depuis plus de 100 ans, seront entendues », ont-ils écrit en interpellant la Ville de Montréal. d’intervenir.

Les signataires de la lettre, appuyés par Tire le coyote et Dumas, soulignent que La Tulipe est un « joyau de la culture montréalaise et québécoise » et un lieu facilement accessible situé au cœur de la ville.

« En plaçant l’individualité au-dessus du collectif, la Cour d’appel du Québec semble faire preuve d’indifférence à l’égard de notre réalité de travailleurs culturels », écrit le groupe.

« Nous refusons que des sites du patrimoine culturel disparaissent pour des raisons juridiques », déclarent-ils.

La lettre était signée par plusieurs musiciens, dont Robert Charlebois, Ariane Moffatt, Daniel Bélanger, Isabelle Boulay, Michel Rivard, Cœur de Pirate et des membres des Cowboys Fringants, entre autres.

Louise Latraverse, Guy A Lepage, Alexandra Stréliski, Corneille, Louise Forestier, Christian Bégin et Damien Robitaille font également partie des nombreux signataires.

Avec des fichiers de Caroline van Vlaardingen de CTV Montréal et de La Presse Canadienne