manifestation au salon de l’embauche d’Uber à Kelowna – Kelowna Capital News

Des taxis jaunes et des pancartes indiquant «Arrêtez Uber maintenant» et «La vie des taxis compte» étaient stationnés devant le salon de l’embauche d’Uber au Fairfield Inn and Suites de Kelowna le 2 novembre.

“Je ne soutiens pas Uber ici, c’est une ville trop petite. Ça va tuer toute l’industrie du taxi », a déclaré Zora Mahal, chauffeur chez West Cab.

Les manifestants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que l’application de covoiturage Uber vienne à Kelowna, car cela créerait de la concurrence et réduirait la capacité des chauffeurs de taxi à gagner de l’argent.

Amarpreet Brar, un chauffeur de Kelowna Cabs, a déclaré que le temps d’attente moyen pour un taxi n’est que d’environ dix minutes à Kelowna. Il a dit que bien que le temps d’attente augmente pendant les heures de pointe, en particulier pendant l’été, ce n’est pas un problème important.

Mahal a déclaré que les chauffeurs devaient parfois attendre une heure entre les trajets, en raison du manque de clients.

La porte-parole d’Uber Canada, Keerthana Rang, a déclaré que des entreprises comme Uber et des taxis peuvent coexister, et que cela s’est produit dans d’autres villes.

“Ce que nous voyons réellement, c’est que lorsque nous pouvons donner plus d’options de transport aux gens, cela remplace la voiture personnelle, le marché se développe en fait pour tout le monde.”

Elle a dit que puisque le tourisme est une grande industrie à Kelowna, la ville peut accueillir une autre option de transport.

“Vraiment, les gens recherchent juste le choix.”

Brar a déclaré que faire un tour avec un service de taxi soutient l’économie locale puisque les actionnaires et les employés vivent tous à Kelowna. Il a dit qu’Uber a son siège social aux États-Unis et qu’environ 25 % de chaque tarif est détourné vers le Sud.

Malgré les inquiétudes soulevées par les manifestants concernant l’assurance et la sécurité, Uber a déclaré que ses chauffeurs sont tenus d’avoir le même niveau d’assurance et de formation que les chauffeurs de taxi.

Uber n’est actuellement opérationnel qu’en tant que service de livraison de nourriture à Kelowna. Rang a déclaré qu’ils espéraient étendre leurs services au covoiturage dans un proche avenir.

Elle a dit qu’Uber a soumis une demande au gouvernement pour opérer à Kelowna. Elle a expliqué que l’entreprise travaillait pour embaucher des chauffeurs, afin de pouvoir prendre la route dès que leur candidature serait approuvée.

Le salon de l’embauche se poursuivra au Fairfield Inn and Suites sur Powrick Road, le 3 novembre.

Plus d’informations sur Uber et ses modèles d’assurance et de paiement sont disponibles sur uber.com.

