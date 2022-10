Manifestation alpine après Fernando Alonso dépouillé de points au Texas

Le double champion du monde d’Alpine, Fernando Alonso, a perdu sa septième place au Grand Prix des États-Unis dimanche après que les stewards aient confirmé la protestation de son rival de Formule 1 Haas concernant la sécurité de sa voiture.

Alpine, propriété de Renault, qui combat McLaren pour la quatrième place du championnat des constructeurs avec un prix en argent en jeu, a répondu en protestant contre la recevabilité de la protestation de Haas.

Haas, qui est huitième et seulement deux points d’avance sur AlphaTauri, s’était opposé après la course à Alonso et Sergio Perez de Red Bull, qui a terminé quatrième, étant autorisé à continuer à courir sur le circuit des Amériques d’Austin avec une carrosserie lâche.

Les commissaires ont rejeté la protestation contre Red Bull mais ont confirmé celle contre Alpine, laissant Alonso au 15e rang avec une pénalité de 30 secondes après la course.

Haas avait fait valoir que la voiture d’Alonso était dans un état dangereux après une collision parce que le rétroviseur droit, qui est finalement tombé, se déplaçait.

Ils ont également fait valoir qu’on leur avait montré un drapeau noir et orange, obligeant un pilote à se rendre aux stands en raison de problèmes mécaniques ou d’une carrosserie lâche, à trois reprises cette saison.

“Une voiture doit être dans un état sûr tout au long d’une course, et dans ce cas, la voiture 14 (Alonso) ne l’était pas”, ont déclaré les commissaires dans leur décision. “C’est une responsabilité de l’équipe Alpine.”

Alpine a déclaré que Haas avait déposé sa protestation 24 minutes après le délai spécifié, un fait reconnu par la FIA qui avait déclaré que la conformité n’était pas possible et qu’elle n’aurait pas dû être acceptée.

“Par conséquent, la sanction doit être considérée comme invalide”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. « À la suite de ce point, l’équipe a protesté contre la recevabilité de la protestation originale de l’équipe Haas F1. »

Alpine aurait marqué six points pour la septième place d’Alonso, mais au lieu de cela, il n’en reste qu’un pour Esteban Ocon qui est repoussé à la 10e place.

Sans les points d’Alonso, Alpine n’a plus que six points d’avance sur McLaren à trois courses de la fin.

< p>La rétrogradation de l’Espagnol a signifié que le pilote danois de Haas, Kevin Magnussen, est passé de la neuvième à la huitième place, doublant ses points de la course et envoyant l’équipe à deux points d’avance sur AlphaTauri.

