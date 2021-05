Manifestation à Manchester United: la police du Grand Manchester procède à une arrestation après une manifestation à Old Trafford | Actualités du football

La police du Grand Manchester a procédé à une arrestation à la suite de la manifestation de dimanche des fans de Manchester United à Old Trafford.

Un certain nombre de supporters ont pénétré de force dans Old Trafford avant le coup d’envoi prévu dimanche à 16h30 contre Liverpool, alors qu’une manifestation contre les propriétaires du club, la famille Glazer, s’est transformée en incidents de dégâts et de violence.

Le match a été reporté environ une heure plus tard au milieu de la perturbation avec une décision encore à prendre sur une date réarrangée pour le match à jouer.

La police du Grand Manchester a confirmé que six policiers avaient été blessés au cours de la manifestation, dont un avait besoin d’un traitement hospitalier et est maintenant sorti.

« Six policiers ont été blessés à ce jour, un policier ayant subi une fracture de l’orbite, nécessitant un traitement médical, et un autre a été blessé au visage, à la suite de la projection de bouteilles et de canettes de la foule », indique un communiqué de la police du Grand Manchester. .

«Un troisième officier a été traîné et a reçu des coups de pied. L’officier qui s’est rendu à l’hôpital a depuis été libéré.

« Un homme de 28 ans a été arrêté à la suite de cette enquête et toutes les preuves disponibles sont examinées de toute urgence pour identifier à la fois les organisateurs de cette manifestation et les responsables des agressions des officiers. »

Le chef de police adjoint du GMP, Nick Bailey, a déclaré: «Le comportement montré lors de cette manifestation était absolument atroce. Les agents essayaient simplement de faire leur travail et de faciliter une manifestation pacifique.

« Cependant, un certain nombre de personnes présentes sont devenues hostiles et agressives envers les officiers et ont pénétré de force sur les terrains de football, indiquant très clairement que cette manifestation n’était pas pacifique et la ruinant pour la majorité des manifestants qui n’avaient pas l’intention que la manifestation devienne violente.

<< Nos officiers ont essayé de dialoguer avec les manifestants, mais ont été confrontés à des violences et à des agressions qui ont abouti à des mesures coercitives. La mise en application sera toujours un dernier recours, mais dans ces circonstances, elle a été jugée nécessaire pour maintenir la sécurité dans une situation qui était montée d'hostilité.

« Aucun officier ne devrait avoir à venir travailler et faire face à ces conditions. Cette violence était totalement inutile et a conduit des officiers à être enlevés des services de police de première ligne et des forces voisines pour empêcher que le désordre ne s’aggrave, exerçant une pression et une pression accrues sur notre service et finalement éloigner les ressources de ceux qui peuvent avoir désespérément besoin de notre aide.

« Nous examinons toutes les preuves disponibles et suivons toutes les pistes d’enquête dont nous disposons afin d’identifier les organisateurs de cette manifestation ainsi que les responsables des agressions d’agents. Si quelqu’un a des informations à ce sujet, ou sur un mobile images téléphoniques de l’événement lui-même, veuillez contacter la police dès que possible. «

L’enquête de la force du Grand Manchester sur le désordre à Old Trafford dimanche est en cours.

Les manifestations étaient une manifestation de supporters de Manchester United mécontents des 16 ans de propriété du club par la famille Glazer et ont eu lieu deux semaines après l’annonce de United en tant que membre fondateur de la Super League européenne, aujourd’hui effondrée.