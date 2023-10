Manifestation à Londres : des milliers de personnes participent à une marche pro-palestinienne au milieu de l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas | Nouvelles du Royaume-Uni

L’ambiance de la marche

L’ambiance lors de la marche était passionnée mais calme, d’après ce que j’ai pu voir sur le terrain – du point de départ sur Regent Street jusqu’aux environs du mémorial des femmes de la Seconde Guerre mondiale à Whitehall, avec de nombreuses familles partout.

Mais c’était plus émouvant, plus personnel que d’autres manifestations que j’ai couvertes, comme celles liées au changement climatique.

Vous pouviez le sentir dans les fusées éclairantes émettant des panaches brumeux de fumée colorée, dans l’odeur et le bruit occasionnels des feux d’artifice, et dans le ton colérique des voix de certains de ceux qui chantaient. Et que beaucoup de gens, bien que minoritaires, portaient des bandanas autour du visage.

Alors que la marche reculait dans Whitehall et que les gens restaient immobiles, l’atmosphère semblait plus chargée, avec une foule de plus en plus dense, les chants et les cris plus forts et plus unifiés.

Malgré cela, il y avait encore beaucoup d’enfants tout autour, leur présence rassurant peut-être sur le fait que les choses n’éclateraient pas.

Vers 15h30 ou 16h00, la foule a commencé à se disperser.

Des groupes plus petits, et toujours de nombreuses familles, sont restés entre le mémorial des femmes de la Seconde Guerre mondiale et le cénotaphe, tirant de petits feux d’artifice et des fusées éclairantes et chantant.

Plusieurs groupes de policiers regardaient, y compris des policiers de « niveau deux » portant des casquettes de baseball et formés aux anti-émeutes, a expliqué un policier d’une autre équipe.