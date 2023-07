Manifestation à la décharge de Winnipeg: la ville demande une injonction pour la suppression du blocus

La ville de Winnipeg a officiellement déposé une demande d’injonction du tribunal pour lever un blocus sur la route principale menant au site d’enfouissement Brady.

Dans la demande à la Cour du Banc du Roi, la ville a déclaré qu’elle demandait une ordonnance pour lever le blocus ainsi qu’une ordonnance autorisant la police à expulser toute personne qui ne respecte pas l’ordre d’expulsion.

Les manifestants sont sur le site depuis jeudi en réponse à la décision de la province de ne pas fouiller la décharge de Prairie Green à l’extérieur de Winnipeg. On pense que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran dans la décharge.

Dans le cadre de la demande, Michael Gordichuk, le directeur des services de déchets solides au Département de l’eau et des déchets, a déposé un affidavit expliquant les circonstances à la décharge.

Il a déclaré que si la ville ne peut pas accéder à la décharge, il existe des risques pour l’environnement, la santé et la sécurité, notamment la combustion de déchets, l’accumulation de gaz toxiques, l’accumulation et la fuite potentielle de liquides toxiques, l’augmentation des odeurs et des déchets dans l’installation et le incapacité à faire des tests.

Il a ajouté que la ville devra également détourner les déchets ailleurs, ce qui aura un impact sur d’autres installations qui pourraient ne pas être en mesure de contenir toutes les ordures, ce qui entraînerait également pour la ville une perte de milliers de dollars par jour.

« Malgré les tentatives de la Ville d’éliminer le blocus sur la chaussée à Ethan Boyer Way, je crois que les intimés ne quitteront pas la chaussée à moins que le tribunal n’intervienne et accorde une injonction et permette au Service de police de Winnipeg d’exécuter l’injonction », indique l’affidavit. .

Gordichuk pense également que si l’injonction n’est pas accordée, la ville continuera de « subir un préjudice irréparable ».

La demande sera entendue devant un juge le mercredi 12 juillet à 10 h.

Le maire Scott Gillingham dit qu’il soutient la décision de demander une injonction pour expulser les manifestants qui bloquent la route principale menant à Brady Landfill.

Gillingham a déclaré que le blocus doit être déplacé car les camions doivent accéder au site.

« Nous devons continuer à faire circuler les camions à ordures dans la ville de Winnipeg », a déclaré Gillingham. « Je pense qu’il est important que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où nous pourrions interrompre la collecte des ordures. »

Gillingham a ajouté que l’objectif principal était de supprimer le blocus et pas nécessairement ceux qui sont installés au Camp Morgan.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait voir faire pour les manifestants qui refusent de bouger, Gillingham a déclaré que l’espoir était qu’ils puissent parvenir à un résultat final grâce à des conversations avec ceux du campement.

« Nous avons travaillé avec les membres qui ont fait partie du campement dans le passé, jusqu’en décembre… C’est finalement l’objectif est de mettre fin à cette affaire par le dialogue. »

Le maire a indiqué qu’il avait contacté les familles pour voir si elles souhaitaient se rencontrer.

Tre Delaronde, un organisateur et guerrier du blocus, a déclaré qu’ils n’avaient toujours aucun plan ou désir de déplacer le blocus.

« Nous ferons ce que nous pourrons pour nous défendre de manière pacifique, de manière respectueuse, car nos femmes méritent justice », a déclaré Delaronde.

Tre Delaronde, l’un des organisateurs du blocus de Brady Landfill, pose pour une photo le 11 juillet 2023. (Source de l’image : Danton Unger/ CTV News Winnipeg)

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le camp resterait ouvert même si le blocus était levé, Delaronde a déclaré qu’il ne faisait pas confiance aux responsables pour ne pas le supprimer également.

« C’est un camp de la paix, c’est un village de la paix. Donc le blocus s’accompagne de cela lorsque leurs demandes ne sont pas satisfaites et que leurs voix ne sont pas suffisamment entendues », a-t-il déclaré. « Nous savons qu’ils vont nous mentir et qu’ils trahiront leur parole. Et c’est ce que nous savons, ou nous pensons que c’est ce qui va arriver, ils trahiront leur parole. »

Quant aux prochaines étapes si le blocus est levé, Delaronde a déclaré qu’ils ne resteraient pas assis et qu’ils ont discuté de plusieurs plans pour partager leur message, y compris le blocage de la route transcanadienne.