Manifestant: un ambulancier de San Francisco l’a mise sous sédation involontairement

SAN FRANCISCO (AP) – Un manifestant a déposé une plainte civile fédérale contre la ville de San Francisco affirmant qu’un ambulancier, sous la direction d’un sergent de police, lui avait injecté contre son gré un sédatif alors qu’elle était menottée après avoir été retirée d’un Match de championnat des Golden State Warriors pour avoir manifesté en faveur du droit à l’avortement.

Kareim McKnight et une amie, Amanda Piasecki, étaient au match 5 de la série Warriors contre les Celtics de Boston au Chase Center le 13 juin lorsqu’ils sont entrés au rez-de-chaussée et ont affiché une bannière sur laquelle on pouvait lire « Overturn Roe? Sûrement pas!” Une ébauche de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Roe v. Wade a été divulguée en mai.

La vidéo partagée par l’avocat de McKnight, John Burris, qui a intenté le procès cette semaine, a montré des gardes de sécurité traînant McKnight et Piasecki par les pieds hors de la salle.

McKnight a déclaré qu’une fois à l’extérieur, un sergent de la police de San Francisco a menacé de la mettre sous sédation.

Elle a dit que les employés du service d’incendie de San Francisco l’ont ensuite attachée à une civière et l’ont conduite vers un véhicule d’urgence.

“Alors que j’étais au sol, menotté devant le véhicule d’urgence, un des pompiers est venu avec une aiguille vers moi et je n’arrivais pas à croire ce que je voyais et j’ai tressailli et j’ai dit : ‘Non !’ et si je suis allergique, vous ne pouvez pas simplement m’injecter », a-t-elle déclaré.

McKnight a déclaré que l’ambulancier ne lui avait posé aucune question médicale et ne lui aurait pas dit ce qui lui avait été injecté. Elle a dit qu’elle se sentait étourdie et a commencé à brouiller les mots.

“Donner une injection à une manifestante contre sa volonté est choquant et illégal”, a déclaré Burris, ajoutant que les responsables avaient violé le droit du quatrième amendement de McKnight à contrôler son propre corps.

Elle a été emmenée en observation dans un hôpital Kaiser Permanente, qui lui a remis un document montrant qu’elle avait reçu 5 milligrammes d’un médicament appelé Versed, un sédatif souvent prescrit pour réduire l’anxiété. McKnight a partagé une photo du document avec l’Associated Press qui la décrivait également comme étant “dans un état émotionnel de détresse après une altercation avec SFPD”.

McKnight a déclaré qu’elle n’était pas en détresse émotionnelle.

La politique de San Francisco concernant le traitement des adultes “avec une agitation sévère présentant un danger pour eux-mêmes ou pour les autres” autorise l’utilisation du médicament midazolam, un sédatif à action brève vendu sous le nom de marque Versed, selon les protocoles des services médicaux d’urgence du comté.

Le service d’incendie de San Francisco n’a pas voulu dire quand le comté a approuvé l’utilisation du sédatif sur les personnes détenues ni combien de fois le sédatif a été utilisé sur les détenus. La police et les pompiers de San Francisco ont renvoyé toutes les questions au procureur de la ville.

Jen Kwart, porte-parole du procureur de la ville David Chiu, a déclaré que le bureau ne pouvait pas commenter le procès car il n’avait pas encore été signifié.

L’utilisation de sédatifs par les autorités a attiré l’attention nationale pour la première fois en 2020 lorsque des manifestants réclamant une réforme de la police ont souligné la mort d’Elijah McClain, un homme noir qui a été arrêté par la police dans la banlieue de Denver en août 2019. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et ont injecté à McClain la puissante kétamine sédative. , mais ils ont mal estimé son poids, lui donnant plus de 1,5 fois la dose qu’il aurait dû recevoir.

McClain, 23 ans, a subi un arrêt cardiaque, a ensuite été déclaré mort cérébral et retiré du système de survie.

Une analyse de 2020 par l’Associated Press des politiques sur l’utilisation de la kétamine et des cas où la drogue a été utilisée lors de rencontres avec la police a révélé un manque de formation de la police, des normes médicales contradictoires et des protocoles inexistants qui ont entraîné des hospitalisations et des décès. L’examen a révélé qu’il n’y a pas de normes fédérales pour les forces de l’ordre ou le personnel médical d’urgence sur l’utilisation de la drogue. Les politiques des États et les exigences en matière de signalement varient, il n’est donc pas clair à quelle fréquence il est utilisé lors des rencontres avec la police et pourquoi.

Burris a déclaré qu’au cours de ses plus de quatre décennies en tant qu’avocat, il n’avait jamais entendu parler d’autorités sédatives sur un manifestant totalement maîtrisé.

“Le pire dans l’injection, c’est qu’elle était attachée à une civière, menottée, et ne représentait donc pas un danger pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre”, a-t-il déclaré.

Olga R. Rodriguez, Associated Press