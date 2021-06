La série AMERICAN NBC Manifest tourne autour du vol manquant 828 et nous espérons qu’il reviendra pour une quatrième série.

Nous partageons tout ce que nous savons sur l’avenir de la série télévisée à succès.

La saison 3 de Manifest touche à sa fin et nous espérons qu'il y en aura une autre sur nos écrans.

Manifest est-il renouvelé pour la saison 4 ?

Le drame surnaturel est sur le point de clôturer la troisième saison avec une finale en deux parties.

Cependant, NBC n’a pas encore confirmé de saison 4 de Manifest, ni annulé la série.

Warner Bros, qui produit la série, espère qu’elle reviendra sur nos écrans.

Cela survient alors que le créateur Jeff Rake confirme qu’il a mis en place un plan de six saisons avec l’histoire déjà élaborée.

Dans la saison 1, nous avons vu les personnages Michaela, Ben et Cal attendre un vol ultérieur, ce qui signifie qu'ils ne sont pas rentrés chez eux pendant cinq ans.

Que s’est-il passé dans la saison manifeste 3?

ALERTE SPOIL!

À la fin de la saison 3, nous voyons Michaela vivre sa vocation la plus puissante à ce jour où elle se voit de retour sur le vol 828.

Elle sent que quelqu’un du vol est en difficulté et essaie de l’empêcher de se produire.

Au même moment, Cal quitte la maison pour se rendre au siège du Projet Eureka dans l’espoir qu’ils arrêtent d’expérimenter sur l’aileron arrière du 828.

Alors que ses parents Ben et Grace arrivent, Cal commence à avoir des brûlures sur tout le corps, qui sont liées à ses appels.

Cal essaie de montrer à l’agence qu’il a raison à propos de la nageoire caudale, et en essayant de les faire arrêter leurs expériences, il touche la nageoire caudale et disparaît.

La partie 2 de la finale n’a pas encore été diffusée.

Regardez le récapitulatif de la saison 2 ici à temps pour la série diffusée au Royaume-Uni.

Comment puis-je regarder les saisons 1 à 3 de Manifest ?

Vous pouvez regarder les saisons 1 et 2 sur Sky One ou NOW TV, au Royaume-Uni.

Malheureusement, la saison 3 n’a pas reçu de date de sortie pour nos écrans.

Si vous souhaitez regarder la nouvelle saison après avoir rattrapé un 1 et un 2, vous pouvez acheter un abonnement mensuel pour NOW TV pour 6,99 £.

Sky vous fournit la boîte NOW TV, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un abonnement Sky pour regarder certaines chaînes.

Nous espérons que la date de sortie sera en juillet – nous le manifestons.