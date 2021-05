Maniesh Paul s’ouvre sur les moments difficiles, dit « J’étais sans emploi en 2008, ma femme Sanyukta s’est occupée de tout » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’animateur de télévision indien, présentateur et acteur Maniesh Paul, très populaire pour son humour et sa charmante présence à l’écran, a récemment révélé les détails de ses difficultés financières, de sa phase de chômage d’un an, de la façon dont il a rencontré sa femme et bien plus encore. dans une interview avec une page de médias sociaux sur Instagram.

Dans une conversation avec Humans of Bombay, il s’est ouvert sur ses difficultés financières et a révélé qu’il n’avait pas de travail en 2008 et que sa femme s’occupait de tout.

Il a dit: « Après avoir emménagé avec moi, Sanyukta a pris un emploi d’enseignante; je jonglais avec mon travail et quelques missions d’ancrage. Nous avons à peine eu du temps ensemble, mais elle ne s’est jamais plainte … pas une seule fois. Puis en 2008, je était sans emploi pendant un an – je n’avais même pas l’argent pour payer le loyer de la maison. Mais, Sanyukta s’est occupée de tout. Elle disait: ‘Soyez patient – vous aurez bientôt une belle opportunité.’

Consultez le post:

Paul a ajouté que finalement, il avait trouvé le succès dans sa carrière après avoir reçu des offres d’émissions de téléréalité et de remises de prix. Selon Maniesh, aucun de ses succès n’aurait été possible sans le soutien de sa femme et il lui attribue tout.

« Les choses ont commencé à s’améliorer – j’ai continué à faire des émissions de télé-réalité et des soirées de remise de prix. En 2011, nous avons eu une fille et en 2016, un fils. Enfin, je suis dans un endroit où je peux prendre du temps pour Sanyukta et mes enfants . Et c’est une règle que je ne parle pas de travail sur la table du dîner. Parfois, je me demande comment j’ai eu autant de chance? Sans Sanyukta, je me demanderais probablement encore quoi faire de ma vie. Ou pire, j’ai échoué. 10e! Je suis là où je suis uniquement grâce à elle », a-t-il ajouté.

Maniesh a commencé sa carrière en tant qu’animateur de «Sunday Tango» pour Star Plus en 2002 et est devenu un radio-jockey pour l’émission de Radio City «Kasakai Mumbai». Paul est apparu dans des films de Bollywood ainsi que le Akshay Kumar et Katrina Kaif-vedette Tees Maar Khan en 2010 et a ensuite fait ses débuts officiels avec le film « Mickey Virus » en 2013.

Plus tard, il est devenu célèbre quand il s’est lancé dans une émission de télévision animant et présentant plusieurs émissions telles que « Saa Ree Gaa Maa Paa Chhote Ustaad », « Comedy Circus », « Dance India Dance Li’l Masters », « Jhalak Dikhhla Jaa 7 ‘et’ Science of Stupid ‘.

Sur le plan personnel, il a épousé sa chérie d’enfance Sanyukta en 2007 et partage deux enfants avec elle.