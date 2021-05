Maniesh Paul s’ouvre sur les difficultés financières

Le présentateur de télévision Maniesh Paul est un nom familier, mais on sait peu de choses sur sa femme, leur histoire d’amour et ses jours difficiles. Dans un article dans Humans of Bombay, Maniesh a parlé de son parcours de vie, de ses difficultés financières et des raisons pour lesquelles il doit tout à sa femme, Sanyukta.

Dans le post, Maniesh dit qu’il connaît Sanyukta depuis la crèche et qu’il est tombé amoureux d’elle à l’école. Les deux ont commencé à sortir ensemble et après avoir obtenu son diplôme de l’école, Maniesh a déménagé à Mumbai en tant qu’acteur en herbe sur les conseils de Sanyukta. Paul a dit que pendant ses jours difficiles, Sanyukta se tenait derrière lui comme un rocher et ne se plaignait jamais.

« …Je me suis déplacé ici. Pendant que je luttais, Sanyukta m’a soutenu. Enfin, en 2006, j’ai obtenu un emploi à plein temps en tant que RJ. Alors, j’ai dit à Sanyukta: « Marions-nous! » Nous avons eu un grand mariage Punjabi-Bengali », a déclaré la personnalité de la télévision de 39 ans.

Maniesh a ajouté: «Après avoir emménagé avec moi, Sanyukta a pris un emploi d’enseignant; Je jonglais avec mon travail et quelques missions d’ancrage. Nous avons à peine eu du temps ensemble, mais elle ne s’est jamais plainte… pas une seule fois.

Paul a ajouté que même lorsque les choses semblaient sombres et qu’il ne pouvait même pas payer le loyer de la maison, Sanyukta ne le laissait pas perdre espoir.

«En 2008, j’étais sans emploi pendant un an – je n’avais même pas l’argent pour payer le loyer de la maison. Mais, Sanyukta s’est occupé de tout. Elle disait: «Soyez patient – vous aurez bientôt une excellente opportunité», a déclaré Maniesh.

«Enfin, je suis dans un endroit où je peux prendre du temps pour Sanyukta et mes enfants. Et c’est une règle que je ne parle pas de travail sur la table du dîner », a-t-il déclaré.

Se référant à la façon dont Sanyukta a fait les devoirs de Maniesh à l’école, il a dit sur une note plus légère: «Parfois, je me demande comment j’ai eu autant de chance? Sans Sanyukta, je me demanderais probablement encore quoi faire de ma vie. Ou pire – j’ai échoué ma 10e année! Je suis là où je suis uniquement grâce à elle.

En plus de travailler dans des films tels que « Baa Baaa Black Sheep », « Mickey Virus » et « Tere Ben Laden 2 », Maniesh a également animé des émissions de télé-réalité comme halak Dikhhla Jaa, Sa Re Ga Ma Pa Li’l Champs 2020, en Inde. Got Talent, Dance Ke Superstars, entre autres.