L’actrice de Bollywood Malaika Arora, qui est une icône du style, se fait souvent troller pour sa “promenade de canard”. En 2021, une vidéo de Malaika Arora est devenue virale à cause de sa marche. Lors des récents Filmfare Awards 2022, Maniesh Paul, qui animait l’émission, s’est moqué de la démarche de l’actrice.

La même vidéo a été mise en ligne par la page officielle de Filmfare sur Instagram. Dans le clip, on peut entendre Maniesh dire : “Avez-vous déjà joué au golf ?” Malaika a répondu “Non”. Maniesh a dit: “Les terrains de golf vous attendent pour marcher dessus. (imite la marche de Malaika).” Malaika a commencé à rire et a dit: “Phir se dikhaiye (Recommencez).” Maniesh a déclaré: «Chaque fois que vous faites du Pilates, nous nous tenons à l’extérieur de la salle. (imite encore sa démarche). Les chiens sont si heureux quand vous vous promenez autour d’eux et que vous faites cela… (fait un geste de caresse). Avons-nous un champignon que vous ne pouvez pas faire de même avec nous ? »

Cela a laissé tout le monde, y compris Varun Dhawan, Parineeti Chopra et Malaika Arora, en grand écart. Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi au clip. L’un d’eux a écrit: “Manish est un vrai artiste.” Le deuxième a dit: “C’est hilarant.” Le troisième a dit: “Récompenses de films ou soirées comiques ???” La quatrième personne a dit: “C’est incroyable.”

Malaika Arora a dominé l’industrie avec son style, sa grâce et sa forme physique. Elle sait comment se comporter avec confiance, l’actrice a toujours été une source d’inspiration pour beaucoup. Cependant, il y a des moments où les internautes trollent Malaika pour sa marche, son style de vie et ses tenues audacieuses.

Sur le plan personnel, Malaika sort avec Arjun Kapoor qui a 12 ans de moins qu’elle. Ils ont toujours parlé de leur relation dans leurs interviews et continuent de partager leurs photos amoureuses sur Instagram. La fille Chaiyya Chaiyya s’était mariée avec Arbaaz Khan en 1998 et ils ont officiellement divorcé en 2017.

Dans une récente interview, Malaika a parlé de la vie après le divorce et du fait que sortir avec une femme plus jeune est souvent considéré comme un “sacrilège” dans la société indienne. Le couple est souvent trollé pour la différence d’âge entre eux puisque Malaika a eu 48 ans l’année dernière et Arjun a eu 36 ans en 2021

S’adressant au magazine Hello, l’actrice-mannequin a déclaré : “C’est très important pour les femmes d’avoir une vie après une rupture ou un divorce. Il y a une approche misogyne des relations féminines. C’est souvent considéré comme un sacrilège pour une femme de sortir avec un homme plus jeune. ” L’actrice a même ajouté qu’elle est le reflet de sa mère.