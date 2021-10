Maniesh Paul animera KBC 13 ? L’acteur partage une photo avec Amitabh Bachchan depuis les décors ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’un des hôtes les plus populaires et les plus appréciés de la nation, également connu sous le nom de Sultan de la scène, Maniesh est sans aucun doute l’un des plus grands admirateurs d’Amitabh Bachchan. Après avoir co-présenté KBC avec l’acteur légendaire en 2014, Maniesh Paul suscite l’enthousiasme de revenir sur scène pour le quiz, avec une publication sur les réseaux sociaux.

En postant une photo des décors de KBC avec Amitabh Bachchan, Maniesh Paul a déclaré : « Haan haan haan!!!! ouissss

Kab?kahan?kaise?kyon? Jaldi bataaonga !!

Je vous aime @amitabhbachchan monsieur #mp #bigb #bachchansir #fanboy #superstar #shehensahaofbollywood ».

Actuellement, Maniesh Paul crée un énorme buzz sur les réseaux sociaux pour son podcast, invitant des personnalités variées de différents horizons à partager et discuter de leurs histoires inspirant le public.

En tournage pour Jug Jugg Jeeyo de Dharma Productions en ce moment, Maniesh Paul étudie également une gamme de projets intéressants qui seront annoncés bientôt dans le futur.