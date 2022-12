Manière simple d’économiser 200 $/mois en 2023

En plus de manger trop de sablés, l’une de mes traditions de vacances préférées est un mouvement d’argent qui réduit de manière fiable mes dépenses mensuelles de centaines de dollars. C’est ce qu’on appelle un audit d’abonnement, et cela me fait économiser plus de 200 $ par mois jusqu’en 2023.

Voici comment cela fonctionne : chaque mois de décembre, je passe environ 30 minutes à examiner mes relevés de carte de crédit pour les abonnements sous-utilisés, qu’il s’agisse d’applications sur mon téléphone, de services de télévision en continu ou de newsletters. Puis je les annule, un par un.

Les dépenses d’abonnement peuvent être aussi faibles que 1 $ par mois, mais elles s’additionnent rapidement aussi : les dépenses mensuelles moyennes pour les abonnements sont passées à 273 $ l’année dernière, selon une enquête du cabinet de conseil West Monroe. Et près de 90 % des personnes interrogées sous-estiment le coût total de leurs abonnements, souvent de plusieurs centaines de dollars.

Je ne fais pas exception, car les abonnements sous-utilisés semblent s’accumuler comme des balanes sur mon bilan tout au long de l’année.

Mais avec mon audit annuel d’abonnement de fin d’année, j’ai économisé 209 $ de mon budget mensuel en annulant ou en réduisant des abonnements. Voici un aperçu de mes économies :

fubo TV : 79 $

Bulletins d’information de sous-pile : 40 $

Abonnement Adobe Creative Cloud (forfait réduit) : 36 $

Talons AMC : 24 $

Audible: 15 $

Canal critère : 11 $

Commutateur Nintendo en ligne : 4 $

Les audits d’abonnement m’aident à réduire les coûts inutiles, bien sûr. Mais plus important encore, ils me forcent à me demander si chaque dépense correspond à quelque chose dont j’ai vraiment besoin. Je ne peux pas dire que j’ai jamais pensé à savoir si mon abonnement Nintendo Switch Online valait le coût – même en l’utilisant – jusqu’à la fin de l’année, lorsque j’ai effectué mon audit annuel. Quand j’y ai finalement pensé, j’ai réalisé que je pouvais vivre sans le service.

Certaines coupures étaient évidentes en fonction de mes habitudes changeantes, comme l’annulation de mon abonnement AMC Stubs. L’abonnement au film de 24 $ couvre trois projections par semaine, mais j’ai vu moins de films dans les salles cette année que d’habitude, donc ça n’en valait pas la peine.

Dans le cas de fuboTV, je me suis initialement inscrit aux sports en direct. Mais ensuite, ma femme a eu des sports en direct grâce à un abonnement gratuit à Hulu qu’elle a obtenu en complément de son nouveau forfait de téléphonie mobile, donc je n’avais plus besoin de fuboTV.

D’autres coupes que je classerais simplement sous “duh”, comme un abonnement à Criterion Channel que je pensais avoir annulé plus tôt dans l’année. J’ai simplement oublié le poste dans les relevés de facturation précédents.

Un autre conseil si vous êtes sur la clôture : les entreprises offrent souvent des réductions lorsque vous essayez d’annuler, afin que vous puissiez réduire les coûts sans perdre aucun service. Alternativement, vous pouvez économiser de l’argent en passant à un forfait moins cher avec moins de services, comme je l’ai fait avec mon abonnement Adobe Creative Cloud.

Au total, j’économiserai plus de 2 500 $ l’année prochaine, et cela n’a pris que 30 minutes.

