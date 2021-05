Manier le Max: les géants déchus de la Juventus reviennent à l’ancien patron Allegri alors que la légende à la hache Pirlo affirme que la saison des calamités était «  merveilleuse  »

Dans quelques heures extraordinaires après une campagne au cours de laquelle les géants italiens n’ont pas remporté le titre de Serie A pour la première fois en dix saisons, l’entraîneur recrue Pirlo a fait une déclaration émouvante pour coïncider avec l’annonce de son départ par le club avant Allegri, qui a été évincé. à la fin du mandat 2018/19, a été réintroduit sous le hashtag « Allegri in ».

Si peu d’entre eux avaient été suspectés par le licenciement de Pirlo – les célébrations sauvages pour terminer quatrième dans le vestiaire de la Juventus après la finale de la saison la semaine dernière ont montré à quel point les attentes étaient faibles à la fin de sa première saison en charge – la brusquerie avec laquelle vieux flamme Allegri a été reconduit est une torsion de complot sismique même par les normes dramatiques de la hiérarchie du club.

Allegri est au chômage depuis qu’il a remporté son cinquième titre de champion consécutif avec la Juve lors de sa dernière saison à la tête. Le joueur de 53 ans aurait conclu un accord avec le président du club Andrea Agnelli après avoir perdu patience avec le Real Madrid, qui aurait tenu à ce qu’il remplace Zinedine Zidana et l’Inter Milan, qui ne l’ont pas contacté mais ont été pensés. s’être intéressé à Allegri suite à la démission d’Antonio Conte.

Alors qu’Allegri revient avec un salaire annuel d’environ 11 millions de dollars sur un contrat initial de trois ans, l’abandon rapide du projet Pirlo met un terme douloureux au court règne de l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire italienne.

Premier passage de Massimiliano Allegri à la Juventus (cinq ans): ▪️ 5/5 titres de Serie A▪️ 4/5 Coppas Italia▪️ 2 finales de Ligue des Champions Et maintenant il est de retour. ⚪⚫ pic.twitter.com/mpuw5MrkqV – Football B / R (@brfootball) 28 mai 2021

Bienvenue à nouveau MAX ❤❤❤ pic.twitter.com/RNpfNIQRBU – Amer (@ 3amer_MHD) 28 mai 2021

On pensait qu’Allegri avait été limogé en raison d’un manque perçu de progrès en Ligue des champions après que la Juventus soit sortie dans une équipe exceptionnelle de l’Ajax en quarts de finale lors de sa dernière saison à la tête.

On s’attendait à ce que Pirlo emmène la Juventus au-delà des huitièmes de finale qui ont fait pour le remplaçant d’Allegri, Maurizio Sarri, seulement pour que la Juventus s’écrase lors de la première phase à élimination directe cette année grâce à une performance tactiquement naïve contre un Porto graveleux et non annoncé. côté.

Pire encore, la Juventus a compté sur Napoli pour perdre des points le dernier jour de la saison pour se hisser dans la position de qualification finale pour la Ligue des champions toujours lucrative, après avoir semblé prête pour une place en Ligue Europa au cours des derniers mois périlleux du mandat de Pirlo.

Bien qu’il soit presque unanimement perçu comme ayant présidé une période de sous-performance impressionnante, Pirlo a affirmé qu’il avait répondu aux attentes, faisant peut-être référence aux victoires de la Coppa Italia et de la Supercoppa Italiana qu’il a supervisé avec Ronaldo – le meilleur buteur et le meilleur buteur de la ligue – à sa demande.

Ils nous ont conduit pendant trois ans et il n’a jamais remporté le single CL et vous l’avez ramené pour quoi? Que nous a-t-il fourni pour que nous puissions le vouloir tellement et le ramener? Nous avons encore perdu un autre CL 🤦‍♂️ – Rien n’est ce qu’il paraît (@ I1889I) 28 mai 2021

En fait, il a été entraîneur de la Juve pendant 5 ans et a eu le plus grand pourcentage de victoires en seria a que tout autre entraîneur. Il a également perdu dans deux finales de CL contre des super équipes à ce moment-là (réel dans leur meilleure saison au cours des 10 dernières années, le Barça remportant un triplé cette saison) – Nikola Mihajlović (@ NikolaM32055962) 28 mai 2021

« Ce fut une année intense, compliquée mais en tout cas merveilleuse », le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a écrit sur Instagram, insistant sur le fait qu’il n’avait aucun regret.

« Quand j’ai été appelé par la Juventus, je n’ai jamais pensé au risque que je courais, même si c’était assez évident. Le respect des couleurs de ce maillot et l’envie de m’impliquer au plus haut niveau pour le projet qui m’était proposé a prévalu. .

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Andrea Pirlo Official (@ andreapirlo21)

«Si je devais repartir, je ferais exactement le même choix, même si je suis conscient de tous les obstacles que j’ai rencontrés liés à une période aussi difficile pour tout le monde, qui m’ont empêché de planifier au mieux mes intentions et mon style de jeu. manière possible.

« Durant [this period]cependant, j’ai atteint les objectifs qui m’étaient demandés. Cette aventure, malgré une fin à laquelle je ne m’attendais pas, a rendu encore plus clair ce que j’aimerais que mon avenir soit, qui, je l’espère, est aussi complet et plein de satisfactions que ceux que j’ai vécus en tant que footballeur. «

La Juventus a officiellement remercié Pirlo, bien que ses commentaires immédiatement après la fin de la saison, lorsqu’il a parlé de tout ce qu’il avait appris et de son désir de s’engager plus longtemps dans le club, indiquent clairement que la décision était loin d’être mutuelle.

« Il est temps de revenir dans le jeu et de relever de nouveaux défis », il ajouta. « Cependant, je tiens à remercier la famille Juventus et tous ceux qui ont été proches de moi cette saison. »