Manic Sinner n’est pas un saint alors qu’il glisse et glisse dans les quarts de finale de Wimbledon

Autour de Wimbledon cette semaine passée, un site méconnu parmi les traditionnels fraises et crème : les carottes géantes. Cinq d’entre eux. Voici les « Garçons Carota », une troupe de supporters italiens itinérants en costumes de carotte soutenant le numéro 8 mondial, Jannik Sinner. (Contexte supplémentaire : il a une fois grignoté une carotte à un changement de fin, au lieu de la banane plus traditionnelle.)

Que le nerveux de 21 ans, originaire d’une petite ville à la frontière entre l’Italie et l’Autriche, ait des fans aussi dévoués est logique. Sinner a séduit les foules avec ses glissades presque surnaturelles sur toutes les surfaces, sa couverture maniaque du terrain et ses matchs à succès – en particulier contre son rival Next Gen, Carlos Alcaraz, aux deux Wimbledon et l’US Open l’année dernière. Je dirais qu’il a joué le meilleur point de l’année jusqu’à présent. Surtout Sinner est une figure discrète calme sur le terrain, qui laisse parler son tennis, bien que plus tôt dans le tournoi, il ait fait des sections de style de vie lorsqu’il a honoré le court central portant un sac de sport Gucci sur mesure; sa collaboration avec la maison de couture témoigne davantage de son étoile montante.

Un dimanche de beau temps sur le court n° 1, il a affronté le Colombien et candidat surprise au quatrième tour Daniel Elahi Galán. Galán, à son meilleur classement de 54, venait de gagner deux matchs sur gazon de niveau tour avant le tournoi. Spécialiste de la terre battue qui a grandi sur la terre rouge, son service en plein essor et son style offensif général l’ont permis de progresser. Sinner, quant à lui, a un jeu sur mesure pour les surfaces rapides, et avait envoyé deux Argentins et le délicat Français Quentin Halys.

Il s’est avéré, au moins au début, être une montagne russe inattendue d’un match, englobant la haute qualité, un moineau interlope, une farce, le chaos, des glissades dignes de peaux de banane sur un gazon gênant – et des chutes aussi dramatiques que Niagara. La victoire de Sinner en deux sets n’a pas été aussi simple que le score de 7-6 (4), 6-4, 6-2 pourrait le sembler.

Les deux ont lancé un bon nombre d’as dans le premier set – Sinner six et Galán sept, le Colombien réussissant à repousser les coups droits féroces de Sinner, qui sont passés si vite qu’ils ont haleté la foule. Dans le quatrième match, Galán a eu le premier reniflement de problèmes, l’outsider s’accrochant, sauvant trois balles de break; quelque chose que l’Italien a lui-même fait au septième match. À 5-5, Galán semblait à nouveau en difficulté à 30-40, mais une combinaison d’un excellent service et de Sinner frappant dans le filet lui a permis de s’échapper. Deux as de Sinner ont apporté un tie-break.

Ensuite : chaos. Sinner, qui avait été mécontent de quelques appels de ligne, a abandonné son attitude tranquille habituelle – c’est un gars si poli qu’il a ramassé la pièce après le tirage au sort au début du match – lorsque l’arbitre, Marijana Veljovic, a annulé un manque de appel du juge de ligne pour affirmer un coup droit de Sinner – qui semblait clairement couper le dos de la ligne de base –. Sinner défié. C’était dedans. Il lança un regard à Veljovic. Galán a pris le point suivant. Un clap sarcastique de l’Italien en direction de Veljovic. À son grand soulagement, il a tout de même pris le tie-break, 7-4, après qu’un smash aérien lui ait assuré un mini-break.

Ce n’était pas le dernier contretemps qu’il aurait avec Veljovic car de multiples mauvais appels étaient continuellement faits. Les gestes de la main de l’Italien étaient fluides, tenant à un moment donné une raquette pour s’excuser auprès de la foule et de son adversaire après un débat de plusieurs minutes.

La frustration de Sinner s’est accrue lorsque Galán l’a breaké lors du premier jeu du deuxième set – et dans un deuxième match épique et apparemment interminable joué avec pas moins de sept deux, Galán s’est accroché à son service. Un joueur autre que Sinner aurait pu être en territoire de racket. Quatre autres balles de break sont allées et venues avant que Sinner ne fasse finalement chuter Galán à 4-4. Et, de retour au style habituel de Sinner, son jeu d’embrayage lui a permis de tenir confortablement, puis de briser le 10e jeu crucial pour arracher le deuxième set 6-4.

Plus calme, Sinner a retrouvé son meilleur niveau dans le troisième set. Il a couru vers une avance de 3-0, puisant généreusement dans son sac de tours. Les amortis étaient si délicats, comme un jeu de clins d’œil. Des retours qui ont atterri sur les orteils de Galan. Il a pris une avance de 5-2, les cris de « Forz ! » sortant moins anxieux de sa loge. Galán s’est battu admirablement pour sauver deux balles de match sur son propre service lors du match suivant, et a saisi le premier point alors que Sinner servait à 5-4. Mais, inévitablement, il n’a pas pu retenir l’Italien, qui a pris la première des doubles balles de match après qu’un service fulgurant ait été rencontré avec une tige de Galán s’envolant dans les airs.

Sinner disputera désormais son deuxième quart de finale de Wimbledon en années consécutives, son adversaire Roman Safiullin, un Russe qui a vaincu Denis Shapovalov en quatre sets. Sinner a déjà affronté Safiullin en Coupe ATP, gagnant 7-6, 6-3. Le fait qu’il ait également pris deux sets à Novak Djokovic lors de son précédent quart de finale ici et qu’il ait déjà battu Alcaraz renforcera sans aucun doute sa conviction qu’il peut réaliser son potentiel cette quinzaine. Mais d’abord : un bain de glace apaisant, peut-être ?