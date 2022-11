Manic Monday: Les 30 équipes de la NBA en action sur 15 matchs | Nouvelles de la NBA

Chaque nuit dans la NBA est occupée, mais cette semaine commence par un magnifique et maniaque lundi soir d’action.

Les 30 équipes sont en action avec une aubaine de matchs en direct prévus – et encore mieux que cela, les pourboires sont espacés de 15 minutes, il y aura donc environ six heures consécutives de basket-ball ininterrompu des meilleurs joueurs de la planète.

La façon dont les matches ont été assemblés signifie qu’environ six minutes après le début du match que vous avez commencé à regarder, un autre commencera.

La fête du basket précède une famine volontaire car la décision de la NBA de ne pas organiser de matchs le jour des élections américaines (mardi 8 novembre) a engendré l’effet inverse un jour plus tôt : une nuit au cours de laquelle toutes les équipes de la ligue prendront le terrain.

Chaque match sera disponible pour les détenteurs du NBA League Pass et le «NBA CrunchTime» vous offrira des regards en direct sur chaque match, en particulier dans les dernières minutes des finitions très disputées, dans un style similaire à celui de la couverture NFL RedZone .

Les matchs NBA du lundi et les heures de pointe 00h (minuit): Wizards @ Hornets

00h15 : Fusées @ Magic

00h30 : Tonnerre @ Pistons

00h45 : Pélicans @ Pacers

1h du matin : Soleils @ 76ers

1h15: Bucks @ Hawks

1h30: Trail Blazers @ Heat

1h45 : Raptors @ Bulls

2h du matin : Celtics @ Grizzlies

2h15 : Knicks @ Timberwolves

2h30 : Nuggets @ Spurs

2h45 : Filets @ Mavericks

3h du matin : Rois @ Guerriers

3h15 : Lakers @ Jazz

3h30 : Cavaliers @ Clippers

Une quantité incroyable de talents se présentera sur le terrain avec 62 joueurs avec des références All-Star sur leurs CV qui devraient être inscrits, du 18 fois honoré LeBron James aux récents débutants tels que Ja Morant et Andrew Wiggins.

La ligue s’attend à une participation de plus de 285 000 fans dans les 15 arènes différentes. C’est plus de quatre fois le record en un seul match de 62 046 établi au George Dome lorsque les Atlanta Hawks ont accueilli Michael Jordan et les Chicago Bulls le 27 mars 1998.

Les meilleures recrues se présentent tôt

L’attaquant d’Orlando Magic Paolo Banchero dunks lors de la seconde moitié de la victoire de son équipe sur les Golden State Warriors la semaine dernière





Le premier choix au classement général Paolo Banchero du Magic d’Orlando a commencé la saison de façon historique, devenant seulement la septième recrue de l’histoire de la ligue à marquer 20 points ou plus lors de ses cinq premiers matchs en carrière. Sa première performance était le premier effort de 25 points, cinq rebonds et cinq passes décisives d’un joueur de première année depuis James.

Même avec ces chiffres, Banchero reçoit le premier concours Kia Rookie of the Year d’une source inattendue. Le sixième choix au total, Bennedict Mathurin, s’est révélé être une machine à marquer prête pour la NBA. Le sixième homme recrue des Pacers a accumulé des points à deux chiffres dans chacun de ses matchs, y compris un trio de performances dépassant 25 points.

Banchero (00h15) et Mathurin (00h45) prennent chacun la parole dans la première heure du programme chargé de lundi.

Booker illuminera-t-il à nouveau Philly ?

Le gardien des Phoenix Suns, Devin Booker, tire un lancer franc





Un seul match de Zion Williamson et les moyennes de carrière de Jordan, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain. Ce sont les seuls exemples de joueurs qui ont en moyenne plus de points contre les 76ers de Philadelphie que Devin Booker, qui a fait de la pratique de brûler les Sixers presque la routine.

Le triple All-Star de Phoenix entre lundi avec une moyenne de 29,7 points en 14 matchs en carrière contre Philadelphie, et n’a pas perdu contre les Sixers depuis le 2 janvier 2019.

Aura-t-il une autre grande soirée?

Portland ouvrira la plus longue piste

Les Blazers ont tiré la courte paille pour le voyage le plus éloigné de cette journée de tous les cerceaux. Portland effectuera un vol de sept heures et de 2 700 milles vers South Beach pour affronter le Heat.

Le match opposera deux des talents All-NBA les plus constants de la dernière décennie (Damian Lillard et Jimmy Butler) ainsi que deux jeunes gardes prometteurs (Anfernee Simons de Portland et Tyler Herro de Miami).

Morant contre Tatum

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ja Morant marque 49 points et frappe cinq trois points pour mener les Memphis Grizzlies à une victoire de 129-122 sur les Houston Rockets plus tôt cette saison



Le défi de l’air électrique rencontre le tir soyeux dans ce choc de la puissance des étoiles U25. Ni les Grizzlies qui montent rapidement ni les Celtics, champions de l’Est en titre, n’ont pris les départs qu’ils souhaitaient. Il s’agit d’une chance très médiatisée pour chacun d’eux de gagner une déclaration contre un adversaire dynamique.

Soirée chargée pour les officiels de la NBA

Ce ne sont pas seulement les équipes, le personnel de l’aréna et les fans qui se présenteront en masse. Quinze matchs signifient 60 arbitres sur place (trois plus un suppléant par match). Cela n’inclut pas le centre de relecture, qui aura besoin de suffisamment d’yeux sur un flux continu et simultané d’émissions de basket-ball.

Ensuite, il y a les équipes phares, les équipes numériques et tout le travail en coulisse qui se déroule dans toute une ligue qui se déroule à fond en environ six heures.

Luka contre KD

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Luka Doncic marque 32 points pour les Mavericks de Dallas contre les Raptors de Toronto – son huitième match consécutif avec plus de 30 points au début de cette saison





Doncic a été sur une autre déchirure pour commencer la saison. Le triple All-Star a marqué plus de 30 points lors de chacun des sept premiers matchs de la saison, un exploit jamais réalisé depuis Chamberlain (il en est maintenant à huit).

Durant, quant à lui, a à peine vu sa capacité de marquer émoussée par les luttes globales des Nets. Le joueur étoile à 12 reprises affiche sa moyenne de points par match la plus élevée depuis sa saison de MVP et de titre de marqueur en 2013-14.

Californie, faisons la fête

Le garde des Golden State Warriors, Steph Curry, célèbre avec ses coéquipiers alors qu’il détient le trophée Bill Russell du joueur le plus utile lors des finales NBA de la saison dernière





Les Warriors ont construit une dynastie de championnats, toujours active après le titre de la saison dernière, via le repêchage. Les Kings ont bénéficié de nombreux autres choix de repêchage élevés, mais sont embourbés dans la plus longue sécheresse des séries éliminatoires parmi les quatre grandes ligues sportives des États-Unis.

Ces CV iront en tête-à-tête lundi. Golden State déploiera les histoires de réussite locales Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Jordan Poole.

Les Kings, quant à eux, sont toujours à la recherche de leur premier All-Star non nommé DeMarcus Cousins ​​depuis 2004.

Regardez plus de NBA en direct plus tard cette semaine alors que les Atlanta Hawks accueillent les Philadelphia 76ers jeudi à partir de 00h30; Les 76ers accueillent ensuite les Hawks le samedi soir à partir de 00h30 ; Les Timberwolves du Minnesota se rendront aux Cleveland Cavaliers lors de notre match du dimanche à partir de 23 heures, tous les trois en direct sur Sky Sports Arena.