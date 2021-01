Les scientifiques armés de machettes se sont aventurés en Amazonie, piratant à travers la jungle dense alors que la température en milieu de matinée dépassait les 100 degrés Fahrenheit (38 C).

Trempé de sueur, le petit groupe d’hommes et de femmes a scié et arraché des branches d’arbres. Ils ont percé le sol et pulvérisé de la peinture sur les troncs d’arbres.

C’est du vandalisme au nom de la science.

Dans les arbres à environ 90 km (55 miles) de la capitale de l’État de Rondônia, Porto Velho, les chercheurs brésiliens cherchent à savoir quelle quantité de carbone peut être stockée dans différentes parties de la plus grande forêt tropicale du monde, contribuant ainsi à éliminer les émissions de l’atmosphère qui fomentent le changement climatique. .

«C’est important parce que nous perdons des forêts dans le monde», a déclaré Carlos Roberto Sanquetta, professeur de génie forestier à l’Université fédérale de Paraná au Brésil.

«Nous devons comprendre quel est le rôle que jouent les forêts», à la fois en absorbant le carbone lorsqu’elles sont laissées intactes et en le libérant lorsqu’elles sont détruites.

Sanquetta a dirigé l’expédition de recherche d’une semaine en novembre, supervisant une équipe comprenant un botaniste, un agronome, un biologiste et plusieurs autres ingénieurs forestiers pour prélever une myriade d’échantillons de végétation – vivante et morte – pour analyse.

C’est un travail rigoureux et élaboré, souvent dans des conditions humides et infestées d’insectes, impliquant des tronçonneuses, des pelles, des tire-bouchons et des étriers.

« Ce ne sont pas des scientifiques en blouse blanche qui font simplement des conférences », Raoni Rajão, qui se spécialise dans la gestion environnementale à l’Université fédérale de Minas Gerais et ne fait pas partie de l’équipe de Sanquetta. « Ce sont des gens qui travaillent dur qui se salissent les mains. »

APPROCHE HOLISTIQUE

L’équipe brésilienne n’est qu’un contingent parmi des centaines de chercheurs cherchant à mesurer le carbone dans l’écosystème complexe et crucial de la forêt tropicale amazonienne, qui s’étend sur plus de six millions de kilomètres carrés dans neuf pays.

Certaines recherches visent uniquement à quantifier le carbone dans les arbres, mais Sanquetta affirme que l’approche de son équipe est holistique, mesurant également le carbone dans les sous-bois, le sol et la matière végétale en décomposition. En outre, son équipe regarde au-delà de la forêt primaire, examinant les zones reboisées pour apporter un nouvel éclairage sur la quantité de carbone qu’elles contiennent – des informations essentielles pour encourager les efforts de restauration.

Le dioxyde de carbone (CO2) est le plus répandu des gaz à effet de serre, qui emprisonne la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le stockent sous forme de carbone, l’un des moyens les moins chers et les plus faciles d’absorber les gaz à effet de serre.

Cependant, le processus fonctionne également en sens inverse. Lorsque les arbres sont abattus ou brûlés – souvent pour faire place à des fermes ou à des pâturages pour vaches – le bois rejette du CO2 dans l’atmosphère.

« Chaque fois qu’il y a déforestation, c’est une perte, une émission de gaz à effet de serre », a déclaré Sanquetta, qui est membre du Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat, la plus haute autorité mondiale en science du climat.

Aux taux d’émission actuels, les températures mondiales devraient augmenter d’environ 2,9 degrés Celsius d’ici 2100, selon le consortium à but non lucratif Climate Action Tracker, dépassant de loin la limite de 1,5 à 2 degrés nécessaire pour éviter des changements catastrophiques sur la planète. Le changement climatique élève le niveau de la mer, intensifie les catastrophes naturelles et peut stimuler la migration massive de réfugiés.

La déforestation en Amazonie s’est accélérée sous l’administration de Jair Bolsonaro, le président de droite du Brésil. Depuis son entrée en fonction en 2019, au moins 825 millions de tonnes de CO2 ont été rejetées par la déforestation en Amazonie brésilienne.

C’est plus qu’émis par toutes les voitures particulières américaines en un an.

Dans un communiqué, le bureau du vice-président brésilien Hamilton Mourão, qui dirige la politique du gouvernement sur l’Amazonie, a déclaré que l’augmentation de la déforestation était antérieure à l’administration actuelle et que le gouvernement travaillait sans relâche pour contrecarrer l’exploitation minière destructrice et le trafic de bois.

« Nous n’avons pas atteint le degré de succès souhaité, mais cela aurait pu être pire », indique le communiqué.

MESURES METICULEUSES

La clé pour comprendre et faire face à la menace climatique est d’apporter plus de précision aux mesures du carbone dans les forêts en recul.

«Tout le monde veut cette information», a déclaré Alexis Bastos, coordinateur de projet de l’organisation à but non lucratif Rioterra Study Center, une organisation brésilienne qui apporte un soutien financier et plusieurs scientifiques à l’équipe de Sanquetta.

Aujourd’hui, des scientifiques mesurent le carbone forestier sur presque tous les continents.

Outre l’équipe de Sanquetta, par exemple, l’Amazon Forest Inventory Network avec ses plus de 200 scientifiques partenaires tente de standardiser les mesures du carbone et d’autres mesures, collectant d’énormes quantités de données pour «quantifier» la forêt.

Le défi est « il y a des différences d’espèces à travers l’Amazonie. Au Pérou dans le sud-ouest par rapport à la Guyane dans le nord-est, il n’y a pratiquement pas de chevauchement d’espèces du tout, donc ce sont des plantes complètement différentes dans exactement le même climat », a déclaré Oliver Phillips, le coordinateur du réseau. et un écologiste tropical à l’Université de Leeds au Royaume-Uni.

Les partenaires du réseau utilisent des paramètres précis pour capter les principaux réservoirs de carbone, y compris dans la matière végétale morte et le sol. Par exemple, si un arbre est en bordure d’une parcelle, il ne doit être mesuré que si plus de 50% de ses racines se trouvent dans la parcelle.

Aucune équipe ne pouvait espérer échantillonner suffisamment de la vaste forêt tropicale pour un décompte exact du carbone hébergé par l’Amazonie. C’est aussi une cible mouvante: la forêt amazonienne, qui varie d’une jungle enchevêtrée à des espaces fluviaux plus ouverts, est en constante évolution, car de plus en plus d’arbres sont abattus tandis que les efforts de restauration s’accélèrent.

L’équipe de Sanquetta a commencé sa ligne de recherche actuelle en 2016, en s’appuyant sur le soutien de Rioterra, qui a elle-même reçu un financement de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), la société pétrolière d’État brésilienne. À l’époque, Rioterra replantait des zones détruites de forêt tropicale et voulait savoir quelle quantité de carbone était séquestrée.

Petrobras a déclaré à Reuters dans un communiqué qu’il travaillait depuis des années pour honorer ses engagements de «responsabilité sociale», ce qui signifiait entre autres fournir de l’énergie tout en «surmontant les défis de durabilité».

Chaque expédition d’une semaine coûte environ 200 000 reais (36 915,35 $). Sanquetta a déclaré que son projet n’avait pas reçu d’argent directement de Petrobras.

Lorsque le financement de Petrobras s’est tari, Rioterra a trouvé le soutien du Fonds Amazonien, soutenu par les gouvernements du Brésil, de la Norvège et de l’Allemagne.

Les résultats préliminaires indiquent que la plantation d’un mélange d’espèces d’Amazonie est plus efficace pour séquestrer le carbone que de permettre à la zone de repousser naturellement.

Mais les résultats suggèrent également qu’il n’y a pas de substitut pour laisser les forêts intactes: un hectare de forêt vierge de Rondônia contient en moyenne 176 tonnes de carbone, selon l’analyse de Sanquetta des données du ministère brésilien des Sciences. À titre de comparaison, un hectare de forêt replanté après 10 ans contient environ 44 tonnes et les fermes de soja en détiennent en moyenne seulement 2 tonnes.

GUÉRIR LA PLANÈTE

Dans la jungle, les membres de l’équipe de Sanquetta ont éliminé les abeilles grouillantes et sans dard, tout en disséquant une parcelle de 10 mètres sur 20 qui repoussait naturellement depuis près de 10 ans, abandonnée par un agriculteur.

L’équipe a dénombré 19 arbres avec des troncs mesurant au moins 15 centimètres de circonférence, un seuil au-dessus duquel les arbres contiennent généralement beaucoup plus de carbone. Edilson Consuello de Oliveira, un botaniste de 64 ans de l’État voisin d’Acre, a enroulé un ruban à mesurer autour de l’un d’eux.

«Bellucia! cria-t-il, identifiant Bellucia grossularioides, un arbre fruitier qui est l’un des plus rapides à repousser. Il raconta les mesures, tandis qu’un autre scientifique les griffonnait.

Un biologiste a cloué des marqueurs numériques dans des troncs d’arbres. Pendant ce temps, quelques-uns du groupe taillaient dans un arbre avec une tronçonneuse, après l’avoir sélectionné pour «l’autopsie». Le tronc tondu était coupé en morceaux, les feuilles dépouillées et ensachées, et la souche déterrée et pesée sur une balance suspendue accrochée aux branches au-dessus.

« C’est destructeur, mais nous ne le faisons que pour quelques arbres », a déclaré Sanquetta.

Un autre groupe a enfoncé un tire-bouchon en métal motorisé de 3 pieds (1 mètre) dans le sol et a extrait de la terre de quatre profondeurs différentes. D’autres ont mesuré la largeur des plantes en décomposition avec des pieds à coulisse et des débris de sol ratissés.

Les échantillons ont été ramenés au laboratoire, où l’équipe les a séchés et pesés, avant de les incinérer dans une chambre de combustion sèche qui leur permet de mesurer la quantité de carbone contenue.

L’équipe a mesuré 20 parcelles pendant une semaine de travail en novembre. L’objectif final est de 100 parcelles d’ici la fin de l’année.

Le travail offre «un moyen de mesurer la santé de la planète», a déclaré Rajão, mais aussi «à quelle vitesse la planète pourrait être guérie».