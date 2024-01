Manhyia blanchit le président Wontumi

Le Conseil traditionnel Asanteman aurait innocenté le président régional Ashanti du Nouveau Parti patriotique (NPP) au pouvoir, Bernard Antwi Boasiako, alias président Wontumi, de tout acte répréhensible.

Les chefs ont convoqué le président régional du NPP après qu’il aurait fait des commentaires désobligeants à l’encontre de l’Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II.

Selon Oyerepa TV, basée à Kumasi, le président Wontumi a été innocenté après que son accusateur, Kokosuhene, Nana Kwaku Duah, ait été invité à s’abstenir de soulever des questions politiques au palais de Manhyia.

Une vidéo partagée par les médias montrait l’un des chefs plaidant au nom de Wontumi lors de la séance du conseil du lundi 29 janvier 2024.

« La constitution dit que les chefs doivent s’abstenir de toute politique active… lorsque les commentaires ont été faits, Nana Kokosohene aurait dû partir à ce moment-là, il a entendu Wontumi dire qu’il ne pouvait même pas contester une déclaration faite par l’Okyeame – il n’aurait pas dû rester assis là, “, a déclaré le chef en Twi.

Le chef a également déclaré que Wontumi s’était limité à un royaume politique, ce qui signifie que sa déclaration concernait uniquement le NPP et non l’Asantehene et l’Asantehene.

Avant la séance, une vidéo partagée par Starr FM, basée à Accra, sur X montrait un Wontumi vif et d’apparence saine arrivant au palais de Manhyia après ne pas s’être présenté auparavant en raison de problèmes de santé.

On pouvait voir Wontumi s’incliner devant les salutations de certains chefs et serrer la main de certains d’entre eux.

Le président du NPP régional d’Ashanti était accompagné de personnalités de premier plan du NPP, notamment le président national du parti, Stephen Ntim ; le secrétaire général, Justin Frimpong Kodua ; et le ministre des Affaires parlementaires, Osei Kyei-Mensah-Bonsu.

Plus tôt, des informations avaient indiqué que le Conseil traditionnel de Kumasi était sur le point de se prononcer sur l’affaire dont il était saisi. Selon un rapport de myjoyonline.com, les membres du conseil avaient été convoqués à une réunion cruciale sur la question.

Le rapport ajoute que cette réunion visait à déterminer les mesures à prendre concernant l’affaire Wontumi dont elle est saisie.

Il faut préciser que même si Wontumi aurait été malade et pour cette raison il ne pourrait pas se rendre au meeting, il a été repéré le samedi 27 janvier 2024, dans la circonscription de Bantama, lors du siège du Nouveau Parti Patriotique. primaires parlementaires.

Arrière-plan

Le président Wontumi a été déclaré recherché par le deuxième organe décisionnel le plus élevé du royaume Asante, dont les membres sont limités aux chefs traditionnels, après avoir tenu des propos qui leur ont ébouriffé les plumes.

On se souviendra que lors de la sélection des candidats parlementaires dans la région Ashanti, Wontumi aurait eu une altercation avec le Kokosohene, Nana Kwaku Dua, au cours de laquelle il aurait fait des commentaires considérés comme contestant l’autorité de l’Asantehene.

Avec Maurice Ampaw, un avocat privé, qui a également tenu des propos similaires sur Wontumi Radio, les deux hommes devaient comparaître devant le Conseil traditionnel de Kumasi le lundi 29 janvier 2024.

Maurice Ampaw, qui devait comparaître avec lui, a cependant indiqué qu’il n’était pas prêt à comparaître devant le Conseil.

