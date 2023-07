Manhattanhenge est un buste alors que les nuages ​​cachent le coucher du soleil de New York. La dernière chance cette année est jeudi

NEW YORK (AP) – Il n’y a qu’une seule chance de plus cette année de profiter de Manhattanhenge, l’alignement semestriel du soleil couchant avec les rues est-ouest de la ville qui fait sortir les New-Yorkais de leurs appartements pour le regarder baigner les canyons urbains dans un lueur rose.

Avec un temps gris et sombre à l’horizon au coucher du soleil de mercredi, les fans du spectacle devront espérer que les nuages ​​se sépareront jeudi.

« J’ai essayé mais ça n’arrivera pas aujourd’hui », a déclaré Kevin Andrade, un serveur de restaurant qui avait un jour de congé et a attendu dans l’espoir d’un spectacle de ciel ardent sur West 23rd Street. « Je suis tellement triste à ce sujet. »

C’est Neil deGrasse Tyson, directeur du planétarium Hayden du musée, qui a inventé le terme Manhattanhenge pour décrire le phénomène. Il s’est inspiré de Stonehenge, où les touristes et les druides modernes campent au solstice d’été pour regarder le soleil levant s’aligner sur les pierres préhistoriques.

Manhattanhenge attire ses propres druides lorsqu’il se déroule pendant deux nuits autour du Memorial Day et deux autres à la mi-juillet. Les passionnés s’alignent sur les artères comme la 42e et la 34e rue pour regarder le disque solaire s’enfoncer sous l’horizon, parfaitement encadré par les tours étincelantes.

« Nous avons eu de la chance dans le passé lorsque le temps s’éclaircit », a déclaré Jackie Faherty, astrophysicienne au Musée américain d’histoire naturelle, dont la conférence à guichets fermés sur Manhattanhenge jeudi sera suivie d’une soirée de visionnage. « Tout ce dont nous avons besoin, c’est qu’il soit clair au coucher du soleil. »

Il y a aussi des jours de Manhattanhenge au lever du soleil en décembre et janvier, mais ceux-ci n’ont pas attiré les foules pour des raisons telles que l’heure et le froid, a déclaré Faherty.

D’autres villes où les rues s’alignent avec le soleil certains jours incluent Boston et Toronto. Le « henge » urbain le plus connu en dehors de celui de New York est le Chicagohenge, qui a lieu pendant l’équinoxe de printemps et d’automne.

Faherty a déclaré qu’elle préférait Manhattanhenge parce que New York a des gratte-ciel plus emblématiques et que la rivière Hudson à l’ouest offre « une rupture visuelle dans le paysage des bâtiments ».

Si le temps le permet, les fans inonderont les rues et pointeront leurs téléphones et caméras vers la lumière déclinante.

« En cette ère de médias sociaux, c’est une image magnifique », a déclaré Faherty. « Je l’appelle souvent les vacances Instagram pour New York. »

Karen Matthews, Associated Press