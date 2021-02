Manhattan voit sa semaine la plus chargée pour les ventes de maisons de luxe en CINQ ANS

Le marché immobilier de luxe de Manhattan a enregistré la semaine dernière sa semaine la plus chargée depuis plus de cinq ans, alors que 38 propriétés avec des prix demandés dépassant 4 millions de dollars ont trouvé des acheteurs.

Le décompte anormalement élevé de la semaine terminée le dimanche 14 février a été révélé dans un rapport d’Olshan Realty, qui l’a qualifié de « chiffre spectaculaire à tous égards ».

Il a marqué le plus grand nombre de contrats de luxe – définis comme ceux demandant 4 millions de dollars ou plus – depuis la première semaine d’août 2016, selon la présidente d’Olshan Realty, Donna Olshan.

Ensemble, les 38 transactions ont totalisé 351,5 millions de dollars, la somme hebdomadaire la plus élevée depuis décembre 2017, a déclaré Olshan.

Le rapport montre un rebond étonnant pour le marché immobilier de luxe de Manhattan, qui a plongé au printemps dernier lorsque la pandémie de coronavirus a obligé la ville à se verrouiller et que les habitants aisés ont commencé à fuir vers la banlieue et au-delà.

La deuxième maison la plus chère à trouver un acheteur la semaine dernière était un duplex Walker Tower au 212 West 18th St à Chelsea avec un prix demandé de 27,8 millions de dollars (photo)

Sur les 38 propriétés qui ont trouvé des acheteurs la semaine dernière, sept étaient des coopératives, 28 étaient des condos et trois étaient des maisons en rangée, selon le rapport Olshan.

La maison la plus chère était un penthouse à la tour de Gramercy Square au 215 East 19th Street, dont le prix demandé était de 29,5 millions de dollars.

L’unité comprend cinq chambres et six salles de bains et demie sur 6 989 pieds carrés, ainsi qu’une terrasse de 5 680 pieds carrés qui entoure l’unité.

La liste a été dirigée par Matthew Mackay de Douglas Elliman, qui a déclaré à Olshan que les acheteurs étaient « locaux » et a examiné l’unité pour la première fois en mars dernier sur FaceTime alors que la pandémie de coronavirus avait forcé la ville de New York à se fermer.

Les acheteurs ont continué à revenir dans la propriété au cours de l’année, a déclaré MacKay, avant de finalement signer la semaine dernière.

‘[The deal] a été compliquée par de longues négociations impliquant le désir des acheteurs d’installer une piscine », a déclaré MacKay. «Nous avons dû nous impliquer dans l’ingénierie, et il a fallu probablement au moins trois mois pour négocier le prix.

«Les acheteurs étaient vraiment spécifiques. Ils voulaient des vues et de l’intimité, ainsi qu’un très grand espace extérieur et une piscine était la priorité.

Le penthouse de la tour de Gramercy Square comprend cinq chambres et six salles de bains et demie sur 6989 pieds carrés

Le penthouse de la tour de Gramercy Square dispose également d’une terrasse de 5680 pieds carrés qui entoure l’unité (photo)

La deuxième maison la plus chère à avoir obtenu un acheteur la semaine dernière était un duplex Walker Tower au 212 West 18th St à Chelsea avec un prix demandé de 27,8 millions de dollars.

Cet appartement dispose de quatre chambres et quatre salles de bain et demie sur 4748 pieds carrés, plus une terrasse de 686 pieds carrés.

Son ancien propriétaire était Michael Stern, l’un des développeurs de Walker Tower qui a acheté l’unité pour plus de 16 millions de dollars en 2014. Olshan a déclaré que les acheteurs étaient locaux, mais n’a fourni aucun détail supplémentaire.

Ensemble, les 38 maisons sous contrat la semaine dernière avaient un prix demandé moyen de 9,25 millions de dollars et un prix demandé médian de 6,23 millions de dollars. Les maisons ont passé en moyenne 690 jours sur le marché et le rabais moyen entre le prix original et le prix final demandé était de 13%.

Sur la photo: les extérieurs de la tour à Gramercy Park (à gauche) et Walker Tower à Chelsea (à droite). Les deux bâtiments ont vu des unités se vendre pour plus de 27 millions de dollars au cours de la semaine terminée dimanche

L’intérieur d’un duplex à Walker Tower qui a été sous contrat la semaine dernière est illustré ci-dessus

L’appartement Walker Tower comprend quatre chambres et quatre salles de bains et demie sur 4748 pieds carrés

Le duplex de la Walker Tower dispose également d’une terrasse de 686 pieds carrés (photo)

L’ancien propriétaire du duplex Walker Tower était Michael Stern, l’un des promoteurs du bâtiment

Olshan a déclaré que les acheteurs du duplex de Walker Tower local, mais n’ont fourni aucun détail supplémentaire

Le marché a commencé à montrer de modestes signes de reprise au cours de l’été alors que les taux d’intérêt ont chuté, les vendeurs ont réduit les prix et Wall Street a rebondi.

Au quatrième trimestre, le marché était à nouveau en plein essor, avec 232 contrats de luxe signés, contre 229 au quatrième trimestre 2019, selon Olshan.

De solides performances dans le secteur du luxe font partie d’une tendance plus large de l’immobilier à New York, selon divers rapports récents.

Un rapport du groupe Corcoran a montré que les ventes d’appartements à Manhattan ont atteint un sommet de sept ans en janvier 2021 avec 900 contrats signés, en hausse de 28% par rapport à janvier 2020.

La PDG de Corcoran, Pam Liebman, a déclaré que les derniers chiffres prouvent que New York reviendra à la gloire d’avant la pandémie.

«New York n’a pas perdu son éclat en tant que capitale du monde. Il a été battu avec COVID, mais cela ne disparaît pas », a déclaré Lieberman au New York Post.

«Dès que Manhattan s’habillera à nouveau et à toute vitesse, je pense qu’il va s’envoler.

Les experts affirment que le rebond du marché immobilier a été motivé par une multitude de facteurs, notamment des prix historiquement bas et le désir des résidents de passer à des maisons plus grandes tout en continuant à travailler à distance.