Manhattan DA Vance envisage le directeur de l’organisation de Trump, Matthew Calamari

Matthew Calamari, vice-président exécutif de la Trump Organization, se tient dans le hall de la Trump Tower, le 12 janvier 2017 à New York.

Le bureau du procureur du district de Manhattan lorgne Matthew Calamari, un cadre supérieur de la Trump Organization, dans le cadre de son enquête criminelle sur l’ancien président Donald Trump et sa société, a rapporté NBC News mardi.

Le bureau de DA Cyrus Vance Jr. était déjà connu pour se concentrer également sur un autre cadre supérieur de Trump Org, le directeur financier Allen Weisselberg, dans le cadre de l’enquête.

Calamari, qui est chef de l’exploitation de la Trump Org, et Weisselberg n’ont été inculpés d’aucun acte répréhensible. Ni l’entreprise ni Trump, qui prétend que l’enquête est une chasse aux sorcières.

Calamari est un ancien garde du corps de Trump. Son fils, Matthew Calamari Jr., est le directeur de la sécurité de l’entreprise.

Un livre de 1993 sur Trump présente une scène où Trump demande à Calamari, puis à son garde du corps, lors d’un trajet en limousine : « Tu ferais n’importe quoi pour moi, n’est-ce pas Matty ? Le Washington Post a noté en 2019.

« Oui monsieur, M. Trump », a répondu Calamari, selon la biographie de Harry Hurt III, citée par le Post, « Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump. »

« Quelques instants plus tard, Trump a fait monter la barre : ‘Tu tuerais pour moi, Matty ?' », a rapporté le Post.

« La réponse de Calamari est venue rapidement. ‘Oui, monsieur’, a-t-il dit. »

Les deux Calamaris ont retenu Nicholas Gravante Jr. comme avocat pour l’enquête de Vance. Granvante a refusé de commenter mardi lorsqu’il a été contacté par NBC News.

Un porte-parole du bureau de Vance a refusé de commenter CNBC. Une porte-parole de la Trump Organization n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Le Wall Street Journal a d’abord rapporté l’attention de Vance sur les calamars, disant que les procureurs enquêtent pour savoir s’il a reçu des avantages sociaux en franchise d’impôt de la part de l’entreprise.