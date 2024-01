Manhattan DA pousse Venmo, Zelle et Cash App à lutter contre la fraude

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, tire la sonnette d’alarme sur ce qu’il appelle un problème croissant lié à l’essor des services de paiement mobile tels que Venmo, Zelle et Cash App.

Et Bragg a déclaré qu’il était impatient de travailler avec ces entreprises pour sécuriser l’argent des gens.

Hispanolistique/Getty Images

Bragg a déclaré lundi à “GMA3” qu’il y avait eu une forte augmentation de la criminalité autour des services de paiement mobile, les utilisateurs se voyant retirer d’énormes sommes d’argent de leurs comptes sans leur permission ni leur connaissance et étant même victimes de prétendus braquages ​​​​dans la rue.

“Alors maintenant, [with] en deux clics, si quelqu’un a votre téléphone, il peut avoir vos économies”, a déclaré Bragg.

La semaine dernière, le procureur a envoyé des lettres à Venmo, Zelle et Cash App dans lesquelles il a exprimé son inquiétude face au problème et a cité plusieurs exemples d’utilisateurs victimes.

Au cours de la dernière année, des vols ont eu lieu depuis Los Angeles, où plusieurs personnes se sont fait voler des milliers de dollars via Venmo sous la menace d’un couteau, jusqu’à Orlando, où une femme s’est fait retirer des milliers de dollars de son Venmo après qu’un enfant lui ait demandé d’utiliser son téléphone, le » dit DA.

Des vols et braquages ​​similaires ont été publiquement signalés dans plusieurs États du pays, selon Bragg.

Le procureur a appelé Venmo, Zelle et Cash App à adopter des mesures de sécurité supplémentaires, notamment en imposant des limites aux transactions et en exigeant une vérification en deux étapes. Il a également plaidé en faveur de meilleurs services de surveillance informatique permettant de détecter plus rapidement les fraudes.

Angela Weiss/Getty Images, DOSSIER

“Il est 3 heures du matin en France et vous n’êtes jamais allé en France auparavant”, a cité Bragg en exemple. “Nous voulons qu’ils signalent que la transaction est suspecte.”

Les trois principales sociétés de paiement mobile ont publié des déclarations après que Bragg ait envoyé des lettres répondant à ses préoccupations.

Early Warning Services LLC, l’opérateur du réseau de Zelle, a déclaré dans son communiqué que « grâce à nos efforts continus pour construire une base solide de sécurité, moins d’un dixième de 1 % des transactions sont signalées comme des fraudes ou des escroqueries ». et ce pourcentage ne cesse de diminuer. »

Un porte-parole de Cash App a déclaré dans son communiqué qu’il disposait de plusieurs « contrôles préventifs tels que l’authentification multifacteur, les limites de transactions sur les comptes, la détection des fraudes et l’éducation des consommateurs », et qu’il s’associait avec les forces de l’ordre pour lutter contre la fraude.

PayPal, la société mère de Venmo, a déclaré dans un communiqué qu’elle disposait d'”outils sophistiqués de détection des fraudes” pour protéger ses utilisateurs et qu’elle disposait de “plusieurs options en place pour activer des couches de sécurité et de protection améliorées directement dans nos applications”.

Bragg a déclaré qu’il attendait toujours une réunion avec les entreprises pour résoudre les problèmes et discuter de solutions supplémentaires avant que la fraude ne se développe.

“C’est donc une grande partie de notre vie, et nous le voyons dans une grande partie de nos activités d’application de la loi, où [more] les gens utilisent des choses. La fraude s’ensuit”, a déclaré Bragg.

Aaron Katersky d’ABC News a contribué à ce rapport.