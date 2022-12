Manhattan DA embauche un ancien responsable du DOJ pour aider à mener l’enquête sur Trump

Le procureur du district de Manhattan embauche un ancien haut responsable du département de la justice qui a déjà affronté Donald J. Trump et son entreprise familiale, alors que le bureau cherche à accélérer son enquête sur l’ancien président.

Le fonctionnaire, Matthew Colangelo, qui avant d’agir en tant que troisième commandant au ministère de la Justice, a dirigé l’enquête civile du procureur général de New York sur M. Trump, deviendra probablement l’un des chefs de file de l’enquête criminelle du procureur de district sur l’ancien président.

Son travail sur l’enquête Trump du procureur général peut éclairer son travail sur l’enquête criminelle à laquelle il devrait participer. Les procureurs de Manhattan ont examiné si l’ancien président avait illégalement gonflé la valeur de ses actifs. Ces derniers mois, les procureurs ont également renouvelé leur attention sur un paiement silencieux à une star du porno qui a déclaré avoir eu une liaison avec M. Trump.

M. Colangelo, 48 ans, qui a également travaillé dans l’administration Obama en tant que haut fonctionnaire du département du travail, rejoindra le bureau du procureur de district en tant qu’avocat principal. En plus d’aider à ses «enquêtes en col blanc les plus sensibles et les plus médiatisées», il devrait se concentrer sur la protection du logement et des locataires et la protection du travail et des travailleurs, priorités du procureur de district, Alvin L. Bragg.