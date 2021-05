Manhattan DA convoque un grand jury dans l’enquête Trump, selon un rapport

WASHINGTON – Le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., a convoqué un grand jury dans le cadre de sa vaste enquête sur l’ancien président Donald Trump, Le Washington Post a rapporté Mardi, citant deux sources proches de l’enquête.

Les procureurs enquêtent sur Trump, l’organisation Trump et ses officiers depuis au moins 2018. Le grand jury signale qu’ils sont prêts à présenter des preuves et potentiellement à demander des mises en accusation.

Le panel a été convoqué récemment, selon le Post, mais on ne sait pas exactement quand. Il se réunira trois jours par semaine sur une période de six mois.

Un porte-parole de Trump n’a pas répondu à une demande de CNBC pour une réponse aux développements juridiques.

Dans l’État de New York, ce type de grand jury spécial entend généralement un certain nombre d’affaires différentes et est particulièrement utile dans les affaires complexes et de longue durée.

Bien qu’une grande partie de l’enquête de Vance soit encore opaque, les dossiers judiciaires et les témoins ont confirmé que les procureurs enquêtaient sur plusieurs types d’activités financières dans lesquelles Trump et l’organisation Trump se sont livrées.

L’une d’elles est de savoir si l’ancien président et sa société ont faussement gonflé la valeur de leurs propriétés pour les experts en sinistres, puis sous-évalué les propriétés à des fins fiscales.

Un autre domaine faisant l’objet d’une enquête est la manière dont l’organisation Trump a payé ses hauts dirigeants et si des impôts ont été payés sur diverses formes de rémunération.

Plus tôt cette année, Vance et son équipe ont remporté une bataille judiciaire sur les déclarations de revenus de Trump, qu’ils ont assignées à la société qui les a préparées.

L’ancien président a nié à plusieurs reprises et avec force tout acte répréhensible. Il a accusé le bureau du procureur de se livrer à une enquête à motivation politique.

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, enquête également sur l’organisation Trump à titre criminel.

Le bureau du procureur général avait initialement ouvert une enquête civile sur l’organisation Trump. Mais plus tôt ce mois-ci, le porte-parole de James a annoncé que l’affaire avait évolué vers une enquête criminelle.

Pour en savoir plus sur le grand jury Trump, lire l’histoire complète du Washington Post.