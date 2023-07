Manhattan affiche Moving Wall en l’honneur des militaires décédés au Vietnam – Shaw Local

« Connaissez-vous le nom le plus insolite sur ce mur ? Paul Chen de New Lenox a demandé en pointant du doigt le haut d’un panneau sur The Moving Wall samedi à Manhattan.

Paul Chen de New Lenox, avec sa femme Kim Chen, est le gardien et le chauffeur du Moving Wall. Le Moving Wall est une réplique demi-taille du Vietnam Veterans Memorial à Washington DC.

« Frank W. Jaloux de lui », a déclaré Paul Chen. « C’était un Amérindien du Dakota du Nord. Il y a sept, huit femmes sur le mur – toutes des infirmières. Bien sûr, Dan Bullock est le plus jeune. Il y a des Canadiens sur le mur qui se sont battus avec nous.

Daniel Bullock était un marine américain de 15 ans qui a été tué au combat au Vietnam en 1969.

The Moving Wall est disponible pour visionnement 24 heures sur 24 jusqu’au 5 juillet dans le parking Wabash en face du Manhattan Township Building au 230 S. Wabash St.

Qui visite le Moving Wall ?

Larry Ricci de Lynwood est un ancien combattant du Vietnam qui a décidé de se porter volontaire pour l’événement afin d’honorer les anciens combattants. Il a vu le « vrai mur » sept fois, a déclaré Ricci.

« Je pourrais m’asseoir ici et pleurer. Beaucoup d’entre eux étaient des enfants. Ceux qui sont rentrés chez eux sont honnêtement marqués à vie. Beaucoup d’enfants aujourd’hui ne s’en rendent pas compte. Ils ne comprennent pas l’histoire. Ils n’apprécient pas ce que ces gens ont fait pour notre pays. — Lisa Burton, assistant à la cérémonie Moving Wall à Manhattan

Ricci a déclaré que tous les participants ne sont pas des vétérans. Certaines personnes sont simplement « intéressées à voir de quoi il s’agit » et il en est content.

« Vous ne voulez pas oublier les gars qui ont donné leur vie pour la liberté », a déclaré Ricci. « Il ne faut pas les oublier. »

Lisa Burton de Bradley et ancienne résidente de Manhattan a déclaré qu’elle n’était pas une ancienne combattante et qu’elle n’avait pas d’enfants. Personne de sa connaissance n’est non plus représenté sur le mur, a-t-elle déclaré.

Mais Burton a déclaré qu’elle aimait les États-Unis et qu’elle avait un drapeau suspendu devant sa maison toute l’année. Burton a déclaré avoir vu The Moving Wall à New Lenox il y a plusieurs années et a déclaré que l’expérience était « aussi émouvante qu’elle l’est aujourd’hui ».

« Il y a beaucoup d’histoire ici, beaucoup de gens sont morts pour leur pays », a déclaré Burton.

Visiter The Moving Wall est une façon de remercier les personnes représentées sur le mur pour leur service, a-t-elle déclaré.

« Je pourrais m’asseoir ici et pleurer », a déclaré Burton. « Beaucoup d’entre eux étaient des enfants. Ceux qui sont rentrés chez eux sont honnêtement marqués à vie. Beaucoup d’enfants aujourd’hui ne s’en rendent pas compte. Ils ne comprennent pas l’histoire. Ils n’apprécient pas ce que ces gens ont fait pour notre pays.

L’importance du mur mobile

Paul Chen, un vétéran de la Marine qui a déclaré avoir pris sa retraite il y a 14 ans en tant que travailleur de la ligne structurelle, a quitté un emploi bien rémunéré dans un vestiaire de country club pour donner de son temps à The Moving Wall en tant que bénévole, a-t-il déclaré.

« Ce mois de juillet fera 12 ans », a déclaré Paul Chen.

Paul Chen a déclaré qu’il avait vu The Moving Wall pour la première fois en 1986 à Chicago, puis rencontré le fondateur en 2006. Paul Chen a déclaré que le fondateur l’avait invité à aider à assembler le mur à deux reprises, puis avait demandé à Paul Chen de « sortir sur la route ». » avec The Moving Wall « pendant quelques années ».

« C’est un travail d’amour », a déclaré Paul Chen.

Paul Chen a déclaré qu’il rencontrait des gens dans des motels, des aires de repos et des restaurants, qui venaient le voir pour partager leur histoire et voir le mur en mouvement.

« Une personne sort d’un restaurant, puis elles sortent toutes en pleurant », a déclaré Paul Chen.

Paul Chen a déclaré qu’un homme l’avait suivi sur plus de 100 miles juste pour voir le mur mobile et qu’il était prêt à le faire suivre jusqu’à ce qu’il le fasse.

« Il avait 75, 76 ans et c’était la première fois qu’il voyait The Moving Wall », a déclaré Paul Chen.

Paul Chen a déclaré qu’à chaque fois qu’il « avait une éruption », cinq à six voitures s’arrêtaient pour l’aider à changer le pneu au moment où il se garait sur le bord de la route. Il considère son rôle avec The Moving Wall comme une extension de son service militaire.

« J’ai servi et je sers toujours », a déclaré Paul Chen. « Je ramène toujours des soldats à la maison. C’est le principal : les ramener à la maison. C’est une grande responsabilité. »

Un champ de guérison à Central Park, 110 S. Park Road à Manhattan est également disponible de l’aube au crépuscule chaque jour, selon le site Web du village de Manhattan.

Pour plus d’informations, visitez villageofmanhattan.org.