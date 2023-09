Mangosuthu Buthelezi, personnalité politique sud-africaine controversée et ministre zoulou, est décédé à 95 ans

JOHANNESBOURG — Le prince Mangosuthu Buthelezi, homme politique sud-africain controversé et ministre traditionnel de l’ethnie zouloue, est décédé à l’âge de 95 ans, a annoncé samedi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Buthelezi a fondé l’Inkatha Freedom Party, le troisième plus grand parti politique d’Afrique du Sud lorsque le pays est passé du système raciste d’apartheid à un système démocratique en 1994.

Il a été admis à l’hôpital en juillet à la suite d’un échec d’une procédure médicale visant à soulager ses maux de dos, avait alors indiqué sa famille.

« Le prince Buthelezi, qui a été premier ministre de l’Intérieur de l’Afrique du Sud démocratique, est décédé tôt aujourd’hui, samedi 9 septembre 2023, deux semaines seulement après la célébration de son 95e anniversaire », a déclaré Ramaphosa dans un communiqué. Samedi.

Selon Ramaphosa, les modalités de son deuil et de ses funérailles seront annoncées après consultations avec la famille royale zouloue.

« Le prince Mangosuthu Buthelezi a été un leader exceptionnel dans la vie politique et culturelle de notre nation, y compris dans les flux et reflux de notre lutte de libération, la transition qui a assuré notre liberté en 1994 et notre régime démocratique », a déclaré Ramaphosa.

Buthelezi faisait partie du premier cabinet de feu Nelson Mandela lorsque ce dernier est devenu le premier président démocratiquement élu d’Afrique du Sud en 1994.

Mandela l’a nommé ministre de l’Intérieur, poste qu’il a continué à occuper dans la deuxième administration de l’ancien président Thabo Mbeki.

Son héritage est resté controversé en raison du rôle qu’il a joué pendant l’apartheid en Afrique du Sud, notamment à la tête de la région administrative du Zululand, une partie des régions des « homelands » qui étaient la pierre angulaire de la politique de développement séparé du gouvernement de l’apartheid.

Son parti a également été blâmé pour les violences préélectorales qui ont ravagé le pays et la province du Kwa-Zulu Natal avant les élections historiques de 1994.

Aujourd’hui connue sous le nom de province du KwaZulu-Natal, la région était l’une des dix « homelands » créées par le gouvernement de la minorité blanche destiné à regrouper les Sud-Africains noirs selon leur appartenance ethnique dans les zones essentiellement rurales du pays.

Celles-ci visaient à maintenir intact le système de l’apartheid en installant des soi-disant « dirigeants fantoches », ce qui a conduit Buthelezi à être qualifié de vendu par les mouvements de libération comme le Congrès national africain au pouvoir à l’époque.

Ancien membre de la Ligue de la jeunesse de l’ANC, il a formé en 1975 ce qui sera plus tard connu sous le nom d’Inkatha Freedom Party, un groupe fondé sur une idéologie du nationalisme zoulou qu’il a initialement aligné sur l’African National Congress, mais qu’il a ensuite impliqué dans de violents affrontements. avec les partisans de l’ANC dans les années 1980 et au début des années 1990.

Les violences qui ont éclaté entre l’Inkatha et l’ANC dans les années 1980 et au début des années 1990 restent l’une des plus sanglantes de l’histoire de l’Afrique du Sud et une brèche dans la carrière politique de Buthelezi. De nombreuses personnes ont été tuées lors des affrontements qui ont eu lieu dans ce qui était alors le Zululand et se sont ensuite étendus à des régions telles que le Transvaal, aujourd’hui la province de Gauteng.

Celles-ci ont culminé avec ce qui est devenu connu sous le nom de massacre de Shell House en 1994.

Dix-neuf partisans de l’IFP ont été abattus par des gardes de sécurité de l’ANC après que près de 20 000 d’entre eux ont marché vers Shell House à Johannesburg, qui était alors le siège de l’ANC, interdit en 1990.

Ils s’opposaient aux prochaines élections et accusaient l’ANC de porter atteinte aux dirigeants et aux chefs zoulous.

Au début des années 1990, les dirigeants du gouvernement de l’apartheid ont admis avoir financé le Parti de la liberté Inkatha alors qu’ils cherchaient à déstabiliser la lutte contre l’apartheid et ce qui ressemblait de plus en plus à une voie vers la fin du régime de la minorité blanche.

Buthelezi s’est opposé à l’apartheid, mais sa position sur les questions controversées concernant le système oppressif l’a mis en désaccord avec les dirigeants de l’ANC.

Cela incluait son opposition aux sanctions internationales contre l’apartheid et son soutien au libre marché à une époque où la plupart des mouvements de libération étaient en grande partie socialistes et nationalistes africains.

Sa direction de l’administration du Zululand a été considérée comme une trahison envers les Sud-Africains noirs, dans la mesure où le système des « homelands » faisait partie intégrante de la machinerie de l’apartheid.

Avec la croissance et l’importance de son parti IFP, Buthelezi souhaitait que son parti joue un rôle plus important lors des négociations pour une transition pacifique vers la démocratie, mais il s’est retiré des négociations et a menacé de boycotter les élections historiques de 1994 après ses propositions, notamment l’autonomie. de la région du Zoulouland, ont été rejetées.

Cependant, il a accepté de participer aux élections environ une semaine avant leur tenue, remportant 10 % des voix nationales et faisant partie du gouvernement de coalition de Mandela qui comprenait également le Parti national.

Il est resté législateur au Parlement sud-africain de 1994 jusqu’à sa mort et chef du Parti de la liberté Inkatha jusqu’à ce qu’il soit remplacé lors de sa conférence nationale en 2019.

Tout au long de sa carrière politique, Buthelezi est resté profondément impliqué dans les affaires de la nation zouloue, en tant que premier ministre traditionnel et conseiller du défunt roi Goodwill Zwelithini et de son successeur, son fils le roi Misuzulu KaZwelithini.

En 2022, il a supervisé l’installation de Misuzulu en tant que nouveau roi de la nation zouloue au milieu de violentes disputes internes au sein de la famille royale zouloue pour savoir qui était l’héritier légitime du trône.

Au cours de ses derniers jours, il était devenu évident que les deux s’étaient brouillés, un Buthelezi maladif interrogeant le nouveau roi.

Buthelezi a eu 95 ans le mois dernier.

Mogomotsi Magome, Associated Press