Mangosuthu Buthelezi, leader zoulou qui s’est autrefois opposé à Mandela, est décédé à 95 ans

Mangosuthu Buthelezi, un dirigeant zoulou sud-africain qui a mené une lutte de pouvoir sanglante qui a menacé de gâcher la rupture historique avec l’apartheid dans les années 1990, pour finalement parvenir à un pacte de dernière minute avec son rival politique Nelson Mandela avant les élections qui ont amené le premier parti dirigé par des Noirs dans le pays. gouvernement, est décédé le 9 septembre à 95 ans. Le décès a été annoncé par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, mais aucune cause n’a été évoquée. Les médias sud-africains ont rapporté que M. Buthelezi était décédé à son domicile à Ulundi, dans la province du KwaZulu-Natal.

Issu de la royauté zouloue d’un des groupes ethniques les plus influents d’Afrique du Sud, M. Buthelezi (prononcer boo-teh-LAY-zee) a bâti une base politique pendant l’apartheid en s’appuyant sur le nationalisme zoulou et son opposition à Mandela, alors emprisonné, et à son parti national africain. Congrès. M. Buthelezi a rompu avec le groupe dans les années 1970 et s’est forgé une marque politique énigmatique qui jonglait avec des contradictions apparentes et des identités multiples.

M. Buthelezi a farouchement dénoncé le système de domination blanche en Afrique du Sud, mais a été considéré par de nombreux critiques noirs, y compris des membres de l’ANC de Mandela, comme complice de l’apartheid en devenant Premier ministre du KwaZulu, l’une des « patries » noires créées pour consolider davantage la ségrégation et la répression. diviser les Sud-Africains noirs selon des lignes tribales. Au cours des années 1980, M. Buthelezi dirigeait de plus en plus le KwaZulu selon ses propres caprices, réprimant les opposants et distribuant du favoritisme et des emplois à ses alliés.

Tandis que Mandela restait emprisonné à la prison de Robben Island, M. Buthelezi a également adopté le rôle d’un homme d’État cherchant à évincer l’ANC – rencontrant des dirigeants tels que le président Ronald Reagan et la Première ministre britannique Margaret Thatcher.

M. Buthelezi a présenté une alternative favorable aux entreprises qui rejetait les demandes de boycott économique international de l’ANC, affirmant que les sanctions nuisaient le plus aux Sud-Africains noirs. M. Buthelezi a également acquis une certaine stature parmi les Sud-Africains blancs en s’opposant aux appels de l’ANC à la résistance armée à l’apartheid.

Il n’a cependant pas hésité à lutter contre toute contestation de son contrôle d’une main de fer sur le Parti de la liberté Inkatha, dirigé par les Zoulous, qui prétendait compter plus d’un million de membres à son apogée.

Il mettait parfois de côté ses costumes de style occidental et endossait le rôle d’un guerrier zoulou, portant des peaux de léopard et brandissant des lances pour enflammer ses partisans. « La violence ne nous est pas étrangère. La guerre ne nous est pas étrangère », a-t-il déclaré devant plus de 8 000 personnes lors d’une cérémonie en 1986 en l’honneur de Shaka Zulu, un roi zoulou exalté du début du XIXe siècle.

Une lutte entre l’ANC et l’Inkatha pour le contrôle politique du KwaZulu et d’ailleurs a déclenché des années d’effusion de sang intestine, qui comprenaient d’horribles représailles connues sous le nom de « collier », dans lesquelles un pneu rempli d’essence était placé autour du cou de la victime et incendiait. Des milliers de personnes ont été tuées lors des affrontements entre 1987 et 1991.

Dans le même temps, l’apartheid touchait à sa fin. Mandela a été libéré en 1990 après 27 ans de détention et l’interdiction pesant sur l’ANC a été levée, ouvrant la voie à des négociations avec le gouvernement du président FW de Klerk pour rédiger une nouvelle constitution et éliminer progressivement la domination blanche. Soudain, M. Buthelezi s’est inquiété d’être laissé de côté.

Grâce à son mélange de charisme, de relations et de confiance en soi, M. Buthelezi s’est frayé un chemin dans le dialogue, affirmant qu’il représentait des questions en dehors du programme principal de l’ANC, telles que les principes du libre marché et les droits tribaux et ethniques. Il avait aussi les chiffres de son côté. Les Zoulous représentent près d’un quart de la population noire du pays.

« Trop faible pour diriger lui-même l’Afrique du Sud noire, et il est trop fort pour que quelqu’un d’autre puisse la diriger sans lui », a écrit le journaliste. Michael Massing dans un profil de M. Buthelezi en 1987 dans la New York Review of Books.

Pourtant, M. Buthelezi a refusé de calmer son opposition à l’ANC. Il a menacé de boycotter les premières élections du pays ouvertes à tous les électeurs en 1994, soulevant de profondes craintes que l’apartheid ne soit remplacé par un pays politiquement divisé et menacé de nouveaux troubles.

Quelques jours seulement avant le vote, M. Buthelezi a fait un revirement étonnant : il a soutenu l’élection et déclaré qu’il se présenterait à la présidence. La décision a provoqué un élan de soulagement de la part des capitaux et des marchés financiers mondiaux – ainsi qu’une ruée pour mettre à jour les bulletins de vote.

« Je pense que M. Buthelezi a regardé par-dessus le bord et a cligné des yeux », avait déclaré à l’époque le spécialiste des affaires sud-africaines Robert Schrire au Washington Post.

L’élection a également laissé M. Buthelezi humilié. L’ANC a remporté une victoire écrasante et Mandela est devenu le premier président noir du pays ; L’Inkatha de M. Buthelezi a obtenu 10,5 pour cent des voix. Les résultats ont été attribués en partie aux réactions négatives suscitées par les accords conclus par M. Buthelezi pour contrôler le KwaZulu, notamment aux révélations de 1991 selon lesquelles le gouvernement de Klerk avait secrètement canalisé de l’argent vers les forces de M. Buthelezi dans leurs batailles contre l’ANC.

Mais Mandela a reconnu que M. Buthelezi était meilleur dans le giron qu’à l’extérieur. Il a été nommé ministre de l’Intérieur, poste qu’il a conservé jusqu’à 2004 sous le successeur de Mandela, Thabo Mbeki. De Klerk a été vice-président de 1994 à 1996.

La Commission vérité et réconciliation d’Afrique du Sud, créée pour examiner les politiques et les abus commis pendant les décennies de l’apartheid, a conclu dans un rapport de 3 500 pages publié en 1998 que M. Buthelezi avait participé à des violations des droits humains lors des attaques d’Inkatha contre l’ANC. M. Buthelezi a contesté les conclusions et son nom a été retiré du rapport dans le cadre d’un règlement judiciaire en 2003.

L’héritage complexe de M. Buthelezi était évident même dans les hommages rendus après sa mort. Un communiqué de la Fondation Nelson Mandela a déclaré que les deux dirigeants représentaient un type de réconciliation qui « n’avait pas besoin de pardon, ni d’oublier le passé, ni même d’apprendre à s’aimer ».

« Il s’agissait simplement », ajoute le communiqué, « simplement de décider de s’entendre. »

M. Buthelezi s’est également montré pragmatique dans son évaluation des raisons pour lesquelles il a renoncé à sa confrontation avec l’ANC. « Nous l’avons fait », a-t-il déclaré à Reuters en 2003, « pour mettre fin à une guerre civile de faible intensité ».

Mangosuthu Gatsha Buthelezi est né le 27 août 1928 à Mahlabathini, en Afrique du Sud. Son père était un chef zoulou et sa mère était une princesse et descendante du roi Cetshwayo, qui dirigea les forces zoulous contre les Britanniques lors d’une guerre de 1879. M. Buthelezi a joué le monarque dans le film « Zulu » de 1964, qui faisait la chronique d’un contingent britannique confronté à un siège zoulou.

M. Buthelezi a étudié à l’Université de Fort Hare de 1948 à 1950 avant d’être expulsé pour avoir participé à des manifestations politiques avec l’aile jeunesse de l’ANC. Il a ensuite obtenu un diplôme de l’Université du Natal.

Il a accédé à divers postes territoriaux, notamment en remportant un siège à l’Assemblée législative du KwaZulu en 1972. Au milieu des années 1970, il a commencé à reconstruire le mouvement Inkatha comme base de son pouvoir. Il a démissionné de son poste de chef du parti en 2019.

Il épousa Irene Mzila en 1952 et refusa de prendre d’autres épouses comme le permettaient les coutumes zoulous. Elle est décédée en 2019. Ils ont eu huit enfants. Les survivants comprennent un fils et deux filles.

Pendant des années, M. Buthelezi a porté un ruban pour attirer l’attention sur le VIH et le sida, qui, selon lui, ont coûté la vie à trois de ses enfants. (Deux autres personnes sont mortes dans des accidents de voiture.) Il a été l’une des premières personnalités publiques en Afrique du Sud à parler ouvertement des membres de leur famille décédés à cause de problèmes de santé liés au VIH, ce qui est devenu un débat politiquement chargé après que Mbeki a remis en question les preuves scientifiques selon lesquelles le VIH était à l’origine du VIH. SIDA.