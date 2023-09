Mangosuthu Buthelezi : le leader sud-africain et prince zoulou est décédé à l’âge de 95 ans | Nouvelles

Mangosuthu Buthelezi, un homme politique sud-africain chevronné et prince zoulou, est décédé à l’âge de 95 ans, a annoncé samedi la présidence.

Le fondateur du Parti de la liberté Inkatha a servi deux mandats en tant que ministre de l’Intérieur dans le gouvernement post-apartheid après avoir enterré la hache de guerre avec le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC) en 1994.

« Je suis profondément attristé d’annoncer le décès du prince Mangosuthu Buthelezi, prince de KwaPhindangene, premier ministre traditionnel du monarque et de la nation zoulou, et fondateur et président émérite du Parti de la liberté Inkatha », a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans un communiqué.

Buthelezi, qui était une figure controversée pendant la lutte de libération de l’apartheid, a subi une intervention chirurgicale pour des maux de dos en juillet et a ensuite été réadmis à l’hôpital alors que la douleur ne s’est pas atténuée, selon le site d’information local News24.

Il a fondé l’IFP en 1975 en tant que mouvement culturel national devenu une force politique dans l’actuelle province du KwaZulu-Natal, et son parti a été impliqué dans des conflits sanglants avec l’ANC dans les années 1980 et 1990.

Sa décision de dernière minute de participer aux premières élections post-apartheid en 1994 a apporté la paix entre les deux partis. Le vote a porté au pouvoir l’ANC et son chef, feu Nelson Mandela, après des décennies de règne de la minorité blanche.

La Fondation Nelson Mandela a déclaré que la vie de Buthelezi recoupait à plusieurs reprises celle de Mandela et que son héritage était « imposant et complexe ».

« À bien des égards, les deux dirigeants sont parvenus à incarner une compréhension d’une réconciliation qui n’a pas besoin de pardon, ni d’oubli du passé, ni même d’apprendre à s’aimer l’un l’autre – il s’agit simplement de déterminer à s’entendre », a-t-il ajouté. a déclaré la fondation dans un communiqué.

Le principal parti d’opposition sud-africain, l’Alliance démocratique (DA), a décrit Buthelezi comme un « grand leader ».

« Le prince Buthelezi était un géant dans le paysage politique sud-africain », a déclaré le chef du DA, John Steenhuisen.

Buthelezi a grandi dans une maison traditionnelle et a passé ses premières années comme gardien de troupeau. En 1953, il fut nommé chef par intérim du célèbre clan Buthelezi et quatre ans plus tard, il fut confirmé comme chef.

Il était marié à Irene Mzila, une infirmière, évitant la polygamie suivie par de nombreux chefs zoulous. Ils ont eu trois fils et quatre filles.

Rivalité de l’ANC

Buthelezi était un champion de son peuple et une figure éminente de la lutte contre l’apartheid, mais sa rivalité avec l’ANC a conduit à des journées difficiles et à de nombreuses effusions de sang avant que l’Afrique du Sud ne puisse élire son premier dirigeant noir.

Les critiques ont qualifié Buthelezi de « chef de guerre », mais pour sa légion de partisans dans le cœur rural des Zoulous, il était un visionnaire.

Pendant une décennie avant la fin de la domination blanche en 1994, Buthelezi – vêtu de peaux de léopard et agitant un court bâton à sommet argenté – était un spectacle familier lors des rassemblements alors qu’Inkatha était impliqué dans un conflit avec l’ANC.

Environ 20 000 personnes ont été tuées et des centaines de milliers forcées de quitter leurs foyers alors que les combats faisaient rage au KwaZulu et dans les foyers pour hommes construits pour héberger les travailleurs migrants qui travaillaient dans les mines d’or près de Johannesburg.

Le prix de la paix a été la participation de Buthelezi à un gouvernement d’unité nationale en tant que ministre de l’Intérieur – un ministère qui est devenu synonyme de corruption et d’incompétence sous sa direction.

« Ce n’est pas agréable, ce n’est pas facile pour moi. Ce n’est pas facile non plus pour le président Thabo Mbeki [Mandela’s successor] avoir moi et mes collègues au Cabinet. Nous l’avons fait pour mettre fin à une guerre civile de faible intensité », a déclaré Buthelezi à Reuters lors d’un entretien en juillet 2003.

Il a également joué d’autres rôles en dehors de la politique.

Buthelezi a joué son propre arrière-grand-père, le roi Cetshwayo, dans le film de 1964, Zulu, qui a immortalisé la défense de Rorke’s Drift en 1879 par les troupes britanniques contre des milliers de combattants zoulous, mais a également diffusé l’image des Zoulous au-delà de l’Afrique du Sud en tant que puissants guerriers.

Des discours interminables

La longévité a marqué sa carrière politique. Il n’a démissionné de ses fonctions de leader de l’IFP qu’en 2019, à l’âge de 90 ans. Les discours interminables étaient la marque de fabrique de Buthelezi. Livrés en zoulou ou en anglais, ils pouvaient durer des heures.

Diplômé de l’Université noire de Fort Hare de 1948 à 1950, Buthelezi rejoint la Ligue de la jeunesse de l’ANC et côtoie dans les amphithéâtres de nombreux futurs dirigeants du mouvement. Il y a été expulsé en raison de son activité politique.

Son influence politique se forgerait dans le « bantoustan » du KwaZulu, l’un des soi-disant territoires autonomes basés sur l’affiliation tribale – des îlots de pauvreté rurale où la plupart des Sud-Africains noirs étaient littéralement confinés sous l’apartheid.

Chef zoulou, Buthelezi est devenu ministre en chef du KwaZulu dans les années 1970, où il a tenté un exercice d’équilibre délicat : refuser l’indépendance pure et simple et critiquer la politique raciale de Pretoria tout en continuant à jouer un rôle dans la farce de la patrie.

C’en était trop pour l’ANC, dont les dirigeants en exil ont tenté de le courtiser tout au long des années 1970 avant d’abandonner face à l’opposition de la base à ce qui était considéré comme une collaboration de Buthelezi avec le régime de l’apartheid.