Mangez plus d’œufs si vous avez ces problèmes liés à l’âge

Si vous avez été un fan d’œufs toute votre vie, vous avez peut-être soutenu votre santé cognitive plus tard dans la vie, selon un Bilan 2018 Selon le Journal of the American College of Nutrition, la choline et la lutéine présentes dans les œufs favorisent le développement du cerveau dès le plus jeune âge, et continuer à manger des œufs pourrait prévenir le déclin cognitif. « La choline, un nutriment essentiel à l’intégrité structurelle et à la signalisation des cellules, est également importante pour le maintien de la santé chez les personnes âgées », a déclaré Castillo.

UN Étude 2024 Une étude réalisée par Nutrients a montré que les personnes qui mangeaient des œufs à un âge moyen avaient de meilleures fonctions cognitives à un âge plus avancé. Même les hommes de plus de 60 ans qui mangeaient plus d’œufs obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire 16 ans plus tard que les hommes qui mangeaient moins d’œufs.

« Les œufs sont l’une des rares sources alimentaires naturelles de vitamine D », a déclaré Castillo. « Avec le calcium, la vitamine D aide à maintenir la santé des os, mais la plupart des Américains n’en consomment pas suffisamment. » Les œufs contiennent également des caroténoïdes spécifiques qui peuvent préserver la santé de vos os. Selon un Étude 2021 Dans le Journal of Mid-life Health, les personnes âgées qui mangeaient plus d’œufs avaient une meilleure densité osseuse.

Castillo a déclaré que les personnes âgées ont besoin de plus de protéines pour compenser les changements dans le métabolisme des protéines. « Les œufs vous apportent tous les acides aminés essentiels sous une forme digestible et biodisponible, ce qui en fait l’une des sources de protéines de la plus haute qualité », a-t-il déclaré.