Mangez plus de fibres, ayez des relations sexuelles protégées et sept autres astuces de style de vie pour réduire vos risques de cancer

QUAND il s’agit de cancer, les statistiques sont sombres : on prévoit que la moitié d’entre nous développera la maladie au cours de sa vie.

De plus, une étude publiée cette semaine a averti que les taux de mélanome, le cancer de la peau le plus mortel, ont atteint un niveau record au Royaume-Uni et devraient atteindre 20 800 cette année.

Manger du pop-corn pourrait être une façon surprenante de vaincre le cancer – alors que les taux augmentent au Royaume-Uni Crédit : Getty

Selon Cancer Research UK, 17 000 de ces cas pourraient être évités, ainsi que 38 % de tous les cas de cancer.

Cela signifie que la façon dont nous choisissons de vivre peut avoir un impact sur nos chances de développer la maladie.

Haroon Hamid, ancien médecin généraliste du NHS, co-fondateur et clinicien principal de la clinique de bien-être et d’esthétique Haus of Skin, affirme que le risque d’un diagnostic de cancer est une « combinaison de facteurs environnementaux, de style de vie et génétiques ainsi qu’un certain degré de chance, ou un manque de chance ». chance ».

Il a déclaré à Sun on Sunday Health : « Il existe cependant des choses que nous pouvons faire pour réduire les risques de cancer et que nous pouvons tous suivre et respecter.

« Il est important d’éduquer et d’informer sur la manière de prévenir et de combattre cette maladie. »

Les symptômes que vous ressentez vous inquiètent ?

Le Dr Hamid met en garde : « N’ignorez pas les symptômes : demandez une consultation, discutez de vos préoccupations et faites les tests appropriés. »

ALLER PÊCHER

MÊME s’il ne plaît pas à tout le monde, le poisson reste un aliment incontournable.

Le régime méditerranéen, qui met l’accent sur le poisson, a longtemps été présenté comme le « meilleur au monde », réduisant le risque de plusieurs maladies.

Le poisson frais est une bonne idée, d’autant plus que le régime méditerranéen est réputé pour être particulièrement sain. Crédit : Getty

Le Dr Hamid déclare : « De nombreuses zones bleues dans le monde – des poches de population qui comptent la plus forte proportion de centanaires – suivent souvent un régime méditerranéen riche en poisson et en aliments riches en oméga-3.

« Le poisson ordinaire, comme le saumon, la truite ou la morue, peut être consommé plusieurs fois par semaine.

« Les poissons gras comme le maquereau, les sardines et le thon devraient être inclus dans votre alimentation au moins une à deux fois par semaine en raison de leur teneur élevée en acides gras oméga-3, qui a été associée à un risque réduit de cancer. »

Les végétaliens et les végétariens peuvent obtenir des oméga-3 provenant des noix, des graines de citrouille et des produits à base de soja.

SOLEIL SÛR

L’EXPOSITION aux rayons UV est la principale cause du cancer de la peau, ce qui signifie que la plupart des cas de mélanome au Royaume-Uni sont évitables.

Portez une protection solaire tout au long de l’année et réappliquez-en plusieurs fois au cours de la journée.

Le Dr Hamid déclare : « Des risques et des dommages liés aux UV peuvent survenir lors de journées nuageuses, car les rayons nocifs pénètrent à travers les nuages. »

Tout le monde peut contracter un cancer de la peau, mais ceux qui sont pâles, ont les cheveux clairs, des taches de rousseur ou des problèmes de peau doivent faire particulièrement attention.

Utilisez la liste de contrôle ABCDE pour surveiller les changements dans les grains de beauté qui peuvent devenir cancéreux ; (A) forme asymétrique, (B) bordures irrégulières ou dentelées, (C) mélange de couleurs, (D) diamètre – les grains de beauté normaux ont tendance à être inférieurs à 6 mm de large, (E) en évolution – un grain de beauté provoque des démangeaisons, des saignements ou croustillant?

PLEINE DE FIBRES

La plupart d’entre nous ne consomment pas les 30 g de fibres recommandés par jour.

Le Dr Hamid déclare : « Les régimes riches en fibres ont été associés à une réduction du risque de cancer colorectal.

« Remplacer les grains blancs par des grains entiers est un choix judicieux pour la prévention du cancer et la santé en général. »

D’autres simples boosters de fibres incluent l’ajout de graines de chia à votre petit-déjeuner, une collation de pop-corn et de noix, la cuisine avec des pois chiches, des haricots et des lentilles et le fait de laisser la peau sur les pommes de terre.

JOURNÉES SANS ALCOOL

ARRÊTER complètement l’alcool serait idéal pour une santé optimale, mais même le réduire est bénéfique.

L’alcool est lié à sept types de cancer, dont le sein, la bouche et l’intestin, selon CRUK.

Prévoyez des jours sans alcool chaque semaine et convenez-en avec votre partenaire ou votre famille afin que vous soyez tous sur la même longueur d’onde.

Au fil du temps, essayez d’augmenter le nombre de jours sans alcool.

Le Dr Hamid explique : « Lorsque vous êtes dehors, optez pour des mesures individuelles ou ajoutez de la glace à votre boisson pour la diluer et la faire durer plus longtemps. »

Les applications Drink Less, Reframe et NHS Drink Free Days peuvent vous aider à réduire votre consommation.

VIANDE 50/50

Les viandes TRANSFORMÉES telles que le bacon, les saucisses et les charcuteries ont été associées à un risque accru de certains cancers, en particulier de l’intestin.

Le Dr Hamid déclare : « Vous pouvez remplacer les viandes transformées par des sources de protéines plus maigres comme la volaille, le tofu ou les légumineuses.

« De plus, réduire la consommation de viande rouge, surtout si elle est riche en graisses saturées, peut aider. »

Lorsque vous préparez quelque chose avec de la viande hachée, vous pouvez échanger la moitié de la viande contre des lentilles, que vous pouvez acheter précuites en boîtes pour moins de 1 £. Ou essayez des saucisses de poulet sur du porc.

PRIORISER LE SOMMEIL

BIEN que les preuves ne soient pas concluantes, certaines études établissent un lien entre le mauvais sommeil et le cancer.

Ce qui est plus évident, c’est que cela pourrait entraîner plusieurs problèmes de santé, notamment l’obésité et le diabète de type 2, qui sont des facteurs de risque de cancer.

Le Dr Hamid déclare : « Le maintien d’un horaire de sommeil cohérent est crucial pour la santé globale.

« Visez sept à neuf heures de sommeil de qualité par nuit.

« Des applications comme Headspace ou Calm proposent des techniques de relaxation et des méditations guidées qui peuvent faciliter le sommeil. »

Il recommande d’aligner les heures auxquelles vous vous couchez et vous réveillez avec l’horloge biologique naturelle.

Cela signifie s’exposer à la lumière du jour dès votre réveil et réduire l’exposition à la lumière le soir, pour signaler au cerveau qu’il est temps de se détendre.

BAIE NICE

Abandonnez les biscuits pour un bol de baies mélangées la prochaine fois que vous aurez envie d’une collation sucrée.

Le Dr Hamid déclare : « Les baies, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, sont particulièrement saines en raison de leurs niveaux élevés d’antioxydants et de leurs propriétés anti-inflammatoires.

Les baies sont saines en raison de leurs niveaux élevés d’antioxydants et de leurs propriétés anti-inflammatoires Crédit : Getty

« Cependant, viser une assiette colorée est globalement une excellente stratégie. »

CRUK déclare que même si les fruits et légumes ont un léger effet protecteur contre le cancer, ils y contribuent néanmoins, il vaut donc la peine d’en consommer au minimum cinq par jour.

Certains trouvent que les légumes surgelés sont utiles car ils ne sont pas gaspillés mais contiennent beaucoup de nutriments.

STUB-LE

Le tabagisme contribue grandement au cancer, notamment de la bouche, de la gorge, de l’estomac, du côlon, du rectum, du foie, du pancréas, des poumons et plusieurs autres.

En fait, le CRUK affirme que le tabagisme est la principale cause de cancer au Royaume-Uni.

Si vous fumez, arrêter de fumer est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour éviter la maladie.

Cependant, le Dr Hamid met en garde contre le vapotage comme alternative : « Cela peut être nocif et créer davantage de dépendance.

« Les services traditionnels d’abandon du tabac sont toujours disponibles et valent la peine d’être essayés. »

L’application gratuite NHS Quit Smoking propose un programme de 28 jours et il existe des services gratuits pour arrêter de fumer financés par le NHS dans tout le pays, dispensés par des conseillers qualifiés. Visitez le site Web du NHS pour plus de détails.

SEXE SÉCURISÉ

Les personnes âgées doivent tout autant que les jeunes veiller à leur santé sexuelle, car les chiffres montrent que les infections sexuellement transmissibles sont en augmentation chez les plus de 50 ans.

Certaines souches des virus de l’hépatite B et C augmentent le risque de cancers particuliers, tout comme le virus du papillome humain (qui n’est pas une IST, mais qui se transmet sexuellement).

Cela inclut les cancers du col de l’utérus, de l’anus et du foie. Les femmes sont invitées chaque année à un frottis pour vérifier la présence du VPH.

Le Dr Hamid déclare : « Il est important que les personnes sexuellement actives passent régulièrement des tests de dépistage des IST, idéalement au moins une fois par an ou plus.

« Pratiquez toujours des relations sexuelles protégées et utilisez une protection pour réduire le risque d’IST et leurs conséquences potentielles à long terme, y compris le cancer. »