Mangez mieux, bougez, mais ne vous inquiétez pas du diabète

Ils confirment également l’importance d’orienter les personnes âgées atteintes de prédiabète – en particulier les plus vulnérables – vers des programmes d’intervention sur le mode de vie, a déclaré Alain Koyama, auteur principal de l’étude et épidémiologiste au CDC.

Il convient de noter que les résultats de l’étude montrent que les personnes âgées obèses atteintes de prédiabète couraient un risque considérablement accru de développer un diabète. Les personnes âgées noires, les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète, les personnes âgées à faible revenu et les personnes âgées à l’extrémité supérieure (6 % à 6,4 %) de la fourchette de prédiabète A1C étaient également à risque. Les hommes étaient légèrement plus à risque que les femmes.

Depuis 2018, Medicare couvre le programme de prévention du diabète, un ensemble de cours offerts dans les YMCA et dans d’autres milieux communautaires conçus pour aider les personnes âgées atteintes de prédiabète à manger plus sainement, à perdre du poids et à faire plus d’activité physique. La recherche a montré que le programme de prévention réduit le risque de diabète de 71 % chez les personnes de 60 ans et plus. Mais seule une petite fraction des personnes éligibles se sont inscrites.

Une autre étude, publiée dans JAMA Internal Medicine l’année dernière, aide à mettre le prédiabète en perspective. Au cours de 6,5 ans, il a montré que moins de 12 % des personnes âgées atteintes de prédiabète ont évolué vers un diabète à part entière. En revanche, une plus grande partie est décédée d’autres causes ou est revenue à une glycémie normale au cours de la période d’étude.

La vente à emporter ? “Nous savons qu’il est courant chez les personnes âgées d’avoir des niveaux de glucose légèrement élevés, mais cela n’a pas la même signification que chez les personnes plus jeunes – cela ne signifie pas que vous allez attraper le diabète, devenir aveugle ou perdre. votre jambe », a déclaré Elizabeth Selvin, fille de Nancy Selvin et co-auteur de l’étude. Elle est également professeure à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.