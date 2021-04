Avec son premier film, «Eat Wheaties!», Scott Abramovitch s’est disputé le genre de distribution dont rêvent la plupart des réalisateurs pour la première fois: un who’s-who de la comédie télévisée qui inclut Tony Hale («Arrested Development», «Veep»), Elisha Cuthbert, Lamorne Morris, Sarah Chalke et Alan Tudyk. Mais ce que fait Abramovitch avec une telle gamme est un désordre malheureux et pas drôle.

Une trop grande partie de la blague fondamentale du film revient à Sid créant un compte Facebook – une préoccupation numérique qui semble obsolète dès le départ. Dans la vraie vie, Sid a le genre de présence inconfortable qui fait que cette comédie grinçante fait grincer des dents et pas de comédie. Son incapacité à lire les signaux sociaux le met dans l’eau chaude lorsque ses messages muraux incessants et désespérés – et très publics – sur Elizabeth Banks deviennent viraux, déclenchant une ordonnance restrictive de l’équipe de Banks et un licenciement de son travail.

Sid fait appel à l’avocat le moins cher – et le plus incompétent – possible (joué par Paul Walter Hauser, le petit point culminant du film) et rétablit finalement sa réputation de gars gentil, bien que maladroit. Mais en reprenant le personnage de Sid, le film laisse passer, et peut-être même approuve, le harcèlement en ligne masqué comme une conduite «bien intentionnée», ce que la plupart des femmes sur les réseaux sociaux, moi y compris, connaissent probablement.

Mangez des blés!

Non classé. Durée: 1 heure 28 minutes. Dans les théâtres et sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.