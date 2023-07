Mangez ces aliments pour des doses naturelles de magnésium, dit un expert du sommeil

Le magnésium est souvent présenté comme un somnifère, et le terme de recherche « sommeil magnésium » a plus de 840 millions de vues sur TikTok.

Voici 10 aliments qui contiennent naturellement du magnésium, selon Harris et Harvard Health Publishing:

Épinard Beurre d’arachide Amandes Œufs Lait Bananes Certains yaourts Flocons de son Pommes de terre au four (avec la peau) Haricots rouges

Harris recommande à ses patients d’essayer une collation de yaourt sans sucre avec des amandes ou du beurre de cacahuète pour un meilleur sommeil : « Je dis toujours aux gens environ une heure avant de se coucher. Le mélange de protéines et de glucides peut être utile pour certaines personnes », en fournissant un effet calmant. effet qui les prépare au sommeil, dit-elle.

