Mangez ces 7 aliments pour des poumons plus sains

Vos poumons ont un travail vital : chaque cellule de votre corps a besoin d’oxygène et dépend de vos poumons pour l’obtenir. C’est pourquoi il est important de ne pas tenir votre santé pulmonaire pour acquise, d’autant plus que votre capacité pulmonaire diminue naturellement avec l’âge. En plus de l’exercice régulier et zéro fumeurmanger les bons aliments est un excellent moyen de garder vos poumons en bonne santé au fil du temps.

Vos poumons bénéficient d’une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels, vitamines et minéraux. Il existe également des aliments particulièrement puissants qui peuvent vous aider à protéger la santé de vos poumons et à réduire le risque ou les symptômes de maladies pulmonaires, telles que asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive.

Ci-dessous, vous trouverez sept des meilleurs aliments pour la santé pulmonaire, y compris les nutriments clés à apporter à votre alimentation si vous cherchez à stimuler la fonction pulmonaire et à prévenir les maladies.

Comment l’alimentation affecte-t-elle la santé pulmonaire?

L’inflammation est l’une des façons dont l’alimentation affecte la santé pulmonaire. Certains aliments – comme les glucides raffinés, les sodas et la viande rouge – provoquer une inflammation dans le corpsqui est associée au développement de nombreux problèmes de santé, y compris MPOC et d’autres maladies pulmonaires. En suivant un régime anti-inflammatoire riche en fruits, légumes, fibres et graisses saines, vous pouvez réduire l’inflammation et maintenir des organes sains.

Certains aliments spécifiques ont également été associés à des poumons plus sains dans la recherche. Par exemple, les fruits comme les pommes et les tomates contiennent des niveaux élevés d’antioxydants, qui, selon une étude, peuvent aide à la fonction pulmonaire. De la même manière, consommer des aliments riches en fibres (comme les lentilles et les haricots) a également été associée à une meilleure santé pulmonaire.

En plus de manger de manière nutritive, il existe également plusieurs autres façons de protégez vos poumons contre les maladies et les toxines, y compris :

Ne pas fumer ou vapoter (ou arrêter si vous utilisez actuellement de la nicotine)

Éviter l’exposition à l’air pollué ou à la fumée secondaire

Rester physiquement actif

Suivre les recommandations en matière de santé et d’hygiène, y compris se laver les mains et se tenir au courant des soins dentaires et des vaccinations

7 aliments bénéfiques pour vos poumons

De manière générale, une alimentation équilibrée et nutritive est un excellent moyen de prendre soin de vos poumons. Voici sept aliments pour la santé pulmonaire que vous pouvez intégrer à votre alimentation dès aujourd’hui.

Pommes

Les pommes – en particulier la peau des pommes – contiennent un antioxydant appelé quercétinedont il a été démontré soulager l’inflammation dans les poumons et aider les personnes atteintes de maladies pulmonaires comme la MPOC. En plus de cela, manger des pommes et d’autres fruits (y compris des bananes et des tomates) aide à prévenir le déclin de la fonction pulmonairesurtout pour les personnes qui fumaient.

Poivrons

Les poivrons rouges et les piments rouges ont des concentrations élevées de vitamine C, un autre antioxydant clé qui favorise une meilleure santé pulmonaire et diminue l’inflammation. Obtenir le quantité quotidienne recommandée de vitamine C est important pour tout le monde, mais il est particulièrement vital si vous fumez puisque les fumeurs ont niveaux de vitamine C inférieurs à ceux des non-fumeurs.

Betteraves

Les betteraves, les légumes-racines aux couleurs vives, regorgent de nitrates alimentaires. Lorsqu’il est consommé, votre corps convertit ces nitrates en monoxyde d’azotequi aide à détendre les vaisseaux sanguins, augmente le débit d’oxygène et diminue la tension artérielle – tout cela aide améliorer la fonction pulmonaire. Betteraves aussi contenir propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Légumes-feuilles

Les légumes verts à feuilles comme la bette à carde, le chou frisé et les épinards contiennent plusieurs types d’antioxydants (dont la vitamine C et les caroténoïdes) qui aident à combattre l’inflammation. Encore mieux? Consommer suffisamment caroténoïdes – qui sont également présents dans les tomates, les poivrons et de nombreux fruits – est associé à un risque moindre de cancer du poumon.

Légumineuses

Les légumineuses telles que les haricots, les pois et les lentilles ont des niveaux élevés de fibres, ce qui était trouvé pour améliorer la fonction pulmonaire dans une étude. Une autre étude a révélé que la consommation de fibres alimentaires a un “effet protecteur” sur les poumons des fumeurs et des non-fumeurs et aide à réduire la prévalence de la MPOC.

Tomates

Les tomates et les produits à base de tomates (y compris le jus de tomate) sont une source fantastique de vitamine C et lycopène, un autre type d’antioxydant caroténoïde qui soulage l’inflammation des voies respiratoires. Le lycopène peut également offrir un réduction du risque de décès chez les personnes atteintes de MPOC.

Baies

Les baies de couleur foncée comme les myrtilles, les fraises et les mûres sont riches en anthocyanes, un antioxydant de la famille des flavonoïdes. Les anthocyanes ont de nombreux avantagesy compris la réduction du mucus et de l’inflammation dans les poumons, ainsi que le potentiel de ralentissement du déclin de la fonction pulmonaire lié à l’âge.



Conclusion

Garder vos poumons en bon état est vital pour votre santé globale. En adoptant un régime riche en antioxydants, en fibres et en autres nutriments renforçant les poumons mentionnés ci-dessus, vous aurez une meilleure chance de prévenir les maladies pulmonaires et les maladies, du moins d’un point de vue nutritionnel.

En plus de bien manger, vous pouvez vous assurer que vos poumons sont aussi sains que possible en suivant un exercer votre corps régulièrement. Si vous souffrez d’une maladie chronique, suivi des indicateurs de santé clés (en plus de consulter un professionnel de la santé) est un excellent moyen de rester au top de votre santé pulmonaire et de votre bien-être général.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.