Mangez ces 12 aliments pour une peau saine

Manger sainement, c’est bien plus qu’une simple perte de poids. Il s’agit de protéger et de nourrir les organes qui assurent le fonctionnement de votre corps. Et nous ne parlons pas seulement d’organes comme le cœur, le cerveau et les reins.

Votre peau est un autre organe important qui est impacté par les aliments que vous mangez. Les mauvais choix alimentaires peut causer ou aggraver une variété de maladies de la peau comme l’acné, la dermatite, le psoriasis et même le cancer de la peau.

Il est sûr de dire que les choix alimentaires que vous faites maintenant auront un impact profond sur la santé de votre peau maintenant et plus tard.

Vous voulez plus de conseils santé? Vérifier alternatives à la mélatonine, comment s’endormir en 10 minutes ou moins et comment vaincre les peurs du dimanche.

Les meilleurs aliments pour une peau saine

Getty Images/Alexander Spatari



Les meilleurs aliments pour la peau sont également bons pour votre corps à d’autres égards. Et la meilleure partie est qu’ils ont bon goût et sont faciles à ajouter aux repas quotidiens. Voici nos meilleurs choix d’aliments pour une peau saine.

Crumpe



Avocat

Les avocats sont de petites centrales de nutriments pour la santé de la peau. Ils contiennent les vitamines C et E, la lutéine, la zéaxanthine et les graisses monoinsaturées, qui contribuent toutes à un teint éclatant. La graisse des avocats aide le corps à mieux absorber d’autres vitamines saines pour la peau comme A, D, E et K.

Dans une étude récente menée à Centre UCLA pour la nutrition humaineil a été démontré que la consommation d’avocats augmentait considérablement l’élasticité et la fermeté de la peau et augmentait les caroténoïdes anticancéreux dans le corps.

Yaourt

Le yaourt est communément connu comme un aliment pour la santé intestinale en raison des probiotiques que contient la plupart des yaourts. Mais ce que de nombreux amateurs de yaourt ne réalisent peut-être pas, c’est que c’est aussi un aliment pour une peau saine. Il y a un lien entre la santé intestinale et l’inflammation et un lien entre l’inflammation et certaines affections cutanées comme l’eczéma, la dermatite et le psoriasis.

Optez pour du yogourt sans sucre ajouté, car le sucre est un inflammatoire et peut compenser les effets anti-inflammatoires des probiotiques.

kiwi

Les kiwis sont riches en vitamine C, une molécule essentielle pour la santé de la peau. Il limite les dommages causés par l’exposition aux ultraviolets (UV), régule la synthèse de collagène dans le corps, limite les radicaux libres et aide à garder la peau hydratée.

Une portion de kiwi contient la majeure partie de votre vitamine C quotidienne recommandée. L’ajout d’un seul kiwi par jour dans une salade ou même en dessert est un pas vers une peau souple.

Poisson gras

Les poissons d’eau froide comme le hareng, le maquereau, le saumon et le thon contiennent grandes quantités d’acides gras oméga-3 et Coenzyme Q10 (CoQ10). Ces deux éléments jouent un rôle essentiel dans la santé de la peau en maintenant homéostasie.

Oméga-3 améliorer la barrière cutanée, réduire l’inflammation UV, réduire la peau sèche et prévenir le cancer. La CoQ10 lutte contre les radicaux libres, qui réduisent les signes du vieillissement et les risques de cancer de la peau.

Huile d’olive

Un autre délicieux combattant de l’inflammation, l’huile d’olive contient des antioxydants et des vitamines, comme vitamine E et vitamine K. La vitamine E aide à protéger la peau des radicaux libres et réduit ainsi les dommages et les risques de cancer de la peau. La vitamine K est un coagulant (aide à la coagulation du sang) et aide à réguler les niveaux de calcium. Pour la peau, cela signifie une réduction des cernes sous les yeux et une meilleure cicatrisation globale.

Huile d’olive est également riche en acides gras bénéfiques, principalement l’acide oléique oméga-9, qui aide à maintenir l’hydratation et l’élasticité de la peau, réduit l’inflammation et aide le corps à absorber la vitamine E.

Des noisettes

Les noix, comme les noix, les cacahuètes, les amandes et les noisettes, sont une autre excellente source de vitamine E. En fait, on les appelle parfois “source parfaite” de vitamine E. Partageant les mêmes avantages que l’huile d’olive, les noix sont un aliment polyvalent qui peut être ajouté à diverses recettes, consommé comme collation ou même utilisé comme substitut de viande.

Fraises

Une riche source de vitamine C et antioxydants (polyphénols), les fraises sont un autre aliment à ajouter à votre régime alimentaire pour la peau. Ces petites bouchées juteuses aident à favoriser la production de collagène, à combattre les radicaux libres, à réduire la peau sèche et à réduire les signes du vieillissement.

Cela ne fait pas de mal que les fraises soient délicieuses, abordables et faciles à cultiver ou à acheter dans n’importe quelle épicerie ou marché de producteurs en saison. Ajoutez-les aux céréales, aux smoothies et aux salades ou mangez-les simplement comme une friandise.

Tomates

Les tomates sont riches en vitamine C et en vitamine K, mais le lycopène les distingue. Lycopène est un antioxydant qui aide à prévenir les dommages cutanés causés par l’exposition au soleil. Certaines études montrent que le lycopène réduit également les coups de soleil.

Les tomates sont un autre aliment très polyvalent qui peut être consommé cru ou cuit et ajouté aux repas de différentes manières, comme la pâte de tomates, le ketchup, la soupe aux tomates et plus encore.

La graine de lin

Les graines de lin sont riches en acides gras oméga-3 et un phytochimiques appelés lignanes. Les oméga-3 offrent une variété d’avantages anti-inflammatoires pour la peau, tout comme les lignanes qui sont connues pour stimuler la production de collagène et réduire l’inflammation.

Pour voir le maximum d’avantages de la graine de lin, les experts recommandent graines moulues sur les graines entières parce que les graines moulues sont plus rapidement digérées. Ajoutez des graines de lin moulues aux céréales, aux sauces ou même au yogourt, un autre aliment pour une peau saine.

poivrons

Vous avez peut-être remarqué une tendance selon laquelle bon nombre des meilleurs aliments pour la santé de la peau contiennent de la vitamine C. Les poivrons ne font pas exception. Qu’elles soient rouges, vertes ou jaunes, elles sont une source abondante de vitamine C. Mais elles contiennent aussi du bêta-carotène ou vitamine A, qui stimule la production de collagène. L’ajout de poivrons à votre alimentation peut aider à réduire les signes du vieillissement et à donner un teint plus lisse et plus souple.

Chocolat noir

C’est peut-être la meilleure nouvelle que vous entendiez toute la journée, mais le chocolat noir est un aliment puissant pour la santé de la peau. C’est plein de antioxydants appelés flavanols qui protègent et réduisent les méfaits du soleil. Les flavanols améliorent également le flux sanguin vers la peau, ce qui peut protéger contre le vieillissement.

Pour réduire l’inflammation qui peut être causée par la consommation de sucre, optez pour du chocolat noir avec un pourcentage élevé de cacao.

Pastèque

L’hydratation est la clé d’une peau saine, et il se trouve que la pastèque contient 92% d’eau. Mais il est également chargé de vitamine C, de vitamine A et de lycopène. Combinez tout cela et vous obtenez une gâterie délicieuse qui réduit le vieillissement, stimule la production de collagène, réduit l’inflammation et fournit des méga doses d’hydratation à votre peau.

Les conseils de santé ne s’arrêtent pas là. En savoir plus économiser de l’argent sur le chauffage en douillet votre matelas, remèdes naturels contre l’insomnie et comment courir seul en toute sécurité.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.