Mangez ces 11 aliments et obtenez votre vitamine D cet hiver

Il est regrettable que la vitamine D, un nutriment qui aide à stimuler la système immunitaire, est également à son point naturel le plus bas dans notre corps pendant la saison de la grippe. En effet, la majeure partie de notre absorption de vitamine D provient de la lumière du soleil, une ressource naturelle à laquelle beaucoup d’entre nous manquent d’exposition pendant les mois froids.

Il est important que nous obtenions suffisamment de vitamine D. La vitamine D présente un certain nombre d’avantages, allant du soutien des muscles et des fonctions neurologiques à l’aide à l’absorption du calcium dans les os, et oui, même au renforcement du système immunitaire. Il est recommandé par la Mayo Clinic que les enfants jusqu’à l’âge de 12 mois reçoivent 400 unités internationales de vitamine D par jour, les personnes âgées de 1 à 70 ans reçoivent 600 UI par jour et les personnes de plus de 70 ans reçoivent 800 UI de vitamine D par jour. Cependant, nous pouvons obtenir jusqu’à 4 000 UI de vitamine D par jour avant qu’elle ne devienne toxique.

Vous trouverez ci-dessous quelques aliments qui peuvent aider à augmenter votre taux de vitamine D même en hiver, lorsque nous n’absorbons pas autant de vitamine D naturellement à partir de la lumière du soleil.

Les meilleurs aliments riches en vitamine D

Getty Images/fotograzia/Libre de droits



La vitamine D a tendance à provenir de sources naturelles telles que les poissons gras et les jaunes d’œufs. Vous pouvez également manger certains aliments enrichis en vitamine D, que nous explorerons ci-dessous.

Saumon

La quantité de vitamine D peut varier en fonction du poisson que vous utilisez. Par exemple, une étude a révélé que le saumon d’élevage avait 25% de la teneur en vitamine D que l’on trouve dans le saumon sauvage. En tant que tel, si vous obtenez de la vitamine D à partir de sources de poisson, essayez d’opter pour du poisson sauvage plutôt que du poisson d’élevage. Comme il est assis, le USDA dit le saumon rouge contient en moyenne 670 UI de vitamine D par portion de 3,5 onces.

Espadon

Un autre poisson gras qui est une excellente source de vitamine D est l’espadon. L’USDA répertorie une portion de 100 grammes comme contenant 666 UI de vitamine D. C’est plus que la recommandation quotidienne de 600 UI pour les personnes âgées de 1 à 70 ans, donc préparer de l’espadon pour le dîner peut vous aider à répondre facilement à vos besoins en vitamine D.

Thon

Cet aliment de base pour le déjeuner peut également contenir un punch à la vitamine D. Bien qu’il ne soit pas aussi élevé que le saumon ou l’espadon, l’albacore frais contient encore 82 UI de vitamine D par portion de 100 grammes, selon l’USDA. Il peut s’agir d’un aliment à inclure dans le cadre d’un régime alimentaire global en aliments riches en vitamine D. Cependant, le thon rouge a 227 UI de vitamine D par portion de 100 grammes, alors vérifiez également quel type de thon vous mangez.

Jaunes d’œuf

Comme indiqué par l’USDA, un jaune d’oeuf entier contient 218 UI en vitamine D. Le simple fait de préparer une frittata ou des œufs brouillés le matin avec deux œufs pourrait vous donner un apport de 436 UI de vitamine D. C’est une bonne façon de commencer n’importe quel matin.

du jus d’orange

Alors que les oranges elles-mêmes sont plus connues pour leur teneur en vitamine C, le jus d’orange est souvent enrichi de vitamine D ajoutée pour aider à améliorer notre santé. Vérifiez simplement l’étiquette de votre jus d’orange pour voir s’il a été enrichi en vitamine D. Une étude a révélé que les vitamines D2 et D3 sont aussi efficaces. également biodisponible dans le jus d’orange que la prise de capsules de vitamine D, ce qui signifie que le corps peut encore bien absorber les vitamines.

Du lait

Le lait est une autre boisson souvent enrichie en vitamine D pour nous aider à obtenir ce précieux nutriment. Comme le jus d’orange, le lait n’est pas une source naturelle de vitamine D, mais le FDA permet aux fabricants d’ajouter volontairement jusqu’à 84 UI de vitamine D3 par 100 grammes de lait et 84 UI par 100 grammes de D2 aux substituts du lait à base de plantes.

Céréale

Un autre bon moyen d’accéder à la vitamine D est de choisir des céréales qui en ont été enrichies. Il existe une grande variété de céréales qui ajoutent toutes de la vitamine D. Il vous suffit de vérifier l’étiquette de ce que vous achetez. Le Clinique Mayo répertorie les céréales enrichies comme une bonne source de vitamine D. Vous pourriez rechercher des marques de céréales plus saines, telles que des options de grains entiers, qui sont plus susceptibles de s’enrichir avec des niveaux plus élevés de vitamine D et d’être meilleures pour vous dans l’ensemble. Essayez d’éviter les céréales très sucrées avec moins de nutriments.

Foie de boeuf

Le foie est un aliment que l’on aime ou que l’on déteste, mais si vous aimez le foie de bœuf, c’est un autre bon moyen d’obtenir de la vitamine D. Vous pouvez le faire cuire, populaire avec des oignons, ou la saucisse de foie peut être une bonne source de vitamine D. vitamine D. Selon l’USDA, le foie de bœuf cuit poêlé contient 40 UI de vitamine Dmesuré pour une seule tranche.

Sardines

C’est un autre aliment que les gens aiment ou détestent vraiment. Cependant, si vous êtes un fan de sardines, les sardines contiennent également une plus grande quantité de vitamine D. Selon l’USDA, 100 grammes de sardines en conserve contiennent 193 UI de vitamine D. Dégustez des sardines sur des craquelins ou ajoutez-les à votre pizza préférée.

hareng

Le hareng est un autre type de poisson gras qui est populaire à manger dans un bocal et sur des craquelins, ou vous pouvez le faire cuire pour le dîner. Le hareng contient 214 UI de vitamine D pour une portion de 100 grammes, selon l’USDA. En fait, le hareng est un aliment populaire à manger pendant les vacances dans le Midwest. Pendant les mois froids et plus sombres, c’est un aliment de vacances pratique et populaire, et il contient des niveaux assez élevés de vitamine D.

Champignons

Si vous recherchez de la vitamine D qui ne provient pas d’une source animale, les champignons sont parfaits. Comme nous, les champignons créer de la vitamine D lorsqu’il est exposé à la lumière UV du soleil. Les champignons sont riche en vitamine D2 (les sources animales contiennent de la vitamine D3), et une tasse de champignons sauvages peut équivaloir à environ 136 UI de vitamine D.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.