Mangez ça dehors – Le New York Times

Les gens supposent souvent, à cause de mon travail (et du patriarcat), que je suis le cuisinier principal de ma maison. C’est vrai que je le suis, parce que j’aime le faire et que je n’aime pas faire le ménage, ce que mon mari, Blake, n’a pas de problème à faire. La division du travail est propre et vraie.

Mais cela ne veut pas dire qu’il ne sait pas cuisiner. C’est un bon cuisinier, en fait, et très intuitif. Il fait de la nourriture pour nos enfants tout le temps, même si ces enfants éclatent en sanglots en voyant leurs assiettes parce que ce qu’ils veulent vraiment pour le dîner, c’est du fromage en ficelle et une boule de crème glacée. (Je comprends.) Blake a également proposé l’un des plats ci-dessous, et en l’honneur de la fête des pères, je l’inclus ici, bien que tout le mérite revienne à Ali Slagle pour l’avoir transformé en une recette écrite que je peux partager avec vous. Il répond à l’exigence de pâtes faciles, crémeuses et au fromage, et il se trouve qu’il est délicieux pour les adultes, ce qui en fait le Saint Graal de la cuisine familiale : ce plat que tout le monde mangera.

Je veux aussi vous diriger vers les recettes coréennes essentielles d’Eric Kim, si vous ne l’avez pas encore lu. Eric est un écrivain lumineux, et vous aurez envie de voir les plats coréens qu’il choisirait s’il ne pouvait en avoir que 10 pour le reste de sa vie.