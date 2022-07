Mangez bien avec cette friteuse à air numérique de 4 pintes pour seulement 25 $ pendant cette offre d’une journée

Les friteuses à air sont une idée intelligente si vous voulez éviter le désordre de la friture conventionnelle. Non seulement vous pouvez déguster certains de vos aliments frits préférés à la maison sans les graisses et les calories supplémentaires provenant de l’huile, mais vous pouvez également préparer une tonne d’autres repas.

À l’heure actuelle, Best Buy a réduit le de 45 $, ce qui porte le prix à seulement 25 $. Si vous avez attendu d’essayer la friture à l’air, c’est une bonne affaire – gardez simplement à l’esprit que cette offre expire ce soir.

Cette friteuse peut frire, griller, cuire, rôtir et réchauffer une variété d’aliments en appuyant simplement sur un bouton. Il a une plage de température de 90 à 400 degrés Fahrenheit et vous pouvez régler la minuterie jusqu’à 60 minutes à la fois, mais il dispose également d’une minuterie d’arrêt automatique, ainsi que d’une tonalité audible et de voyants lumineux, donc si vous obtenez occupé et ne remarquez pas l’heure, vous n’aurez pas à vous soucier de trop cuire vos aliments ou d’avoir des problèmes de sécurité.

Le panneau de commande numérique est pratique et la friteuse à air elle-même est facile à nettoyer. La poêle antiadhésive sans PFOA et le plateau croustillant vont au lave-vaisselle, vous pouvez donc les mélanger avec vos assiettes et ustensiles pour un nettoyage sans tracas, puis vous détendre pour le reste de votre soirée.

