« Mangez avec vos mains »: les lecteurs du Guardian partagent leurs suggestions de nouilles instantanées

Je discours sur les nouilles instantanées peut devenir aussi épicé qu’un service de Shin Ramyun. Après que les chefs aient partagé leurs hacks de nouilles instantanées, qui comprenaient des pointes de crustacés – ajoutez simplement des crevettes – et incarcérés – voir burrito de la prison – gentil : les lecteurs du Guardian sont venus avec leurs conseils, recettes et suggestions de présentation.

D’un paquet de glucides déshydratés, gribouillis, pratiques et abordables, vient un multivers de possibilités.

Un mot d’avertissement

Il y avait quelques sages conseils de RobertFX, qui a averti les lecteurs de ne pas sous-estimer la puissance de feu des nouilles instantanées coréennes. « Même s’ils disent » doux « , ils seront probablement épicés », ont-ils écrit, suggérant que les nouveaux arrivants aux nouilles commencent avec seulement la moitié du mélange de poudre.

Quant aux temps de cuisson, il faut les prendre avec des pincettes. « Les instructions sur les paquets ne sont qu’un guide approximatif, dès qu’elles deviennent translucides, elles sont prêtes. »

Ajoutez simplement de la sauce (et des épices)

L’huile de sésame et la sauce de soja étaient les condiments de prédilection des lecteurs, tandis que les variations sur le thème du piment comprenaient la sriracha, le rayu – une huile de piment japonaise – et la sauce au piment doux.

En ce qui concerne les condiments, l’huile de piment est une garniture de nouilles populaire. Photographie : vm2002/Getty Images/iStockphoto

Pour le déjeuner presque tous les jours, le lecteur ElleWoods a des nouilles avec du brocoli, du tofu et une sauce maison avec de la sauce soja sucrée, du tahini et du piment doux. « Si je me sens exotique, je râperai du gingembre », ont-ils écrit. La combinaison, disent-ils, est « magique ».

Pour le lecteur PellicanoSolitudinis, les nouilles instantanées sont un excellent déjeuner scolaire. « J’achète les multi-packs de blocs de nouilles instantanées sans saveur… et je les mets dans des flacons thermos avec mes propres arômes – une cuillère de miso, un peu [of] de la pâte de gingembre/ail/piment, des morceaux de légumes séchés ou des algues, des herbes ciselées. À l’heure du déjeuner, les enfants en âge de se faire confiance avec des liquides chauds remplissent simplement leurs flacons d’eau bouillante pour un repas chaud quasi instantané.

Le beurre le rend meilleur

Au cas où vous auriez manqué le mémo de Nigella Lawson, le beurre de cacahuète est une révélation. Et selon le lecteur saolsdad, il mérite d’être mélangé à vos nouilles instantanées pour des résultats crémeux et extra-savoureux.

Peanut butter is a revelation; stirred through instant noodles, it’s no exception. Photograph: NoDerog/Getty Images/iStockphoto

And if mantecare is the Italian technique of whipping butter through risotto, then what is the word for adding a pat of butter to your instant noodles? Maggi-beurre? Buldak Yellow? Whatever the name, we have commenter Not_Always_A_Moron to thank for the suggestion of finishing your instant noodles with a knob of butter, plus “a drizzle of toasted sesame oil and a tin of sardines or mackerel”.

The noodle butty

An instant noodle butty by Guardian Australia lifestyle editor Alyx Gorman. Her recipe includes toasted bread buttered on one slice, with uncooked Maggi chicken noodles, one-third of the flavour sachet and Kewpie mayonnaise. Photograph: Alyx Gorman/The Guardian

Instant noodles have only one downside: they require cutlery. Occasionally, even a bowl. Commenter MadriMaraff dispenses with eating accessories by turning the cooked noodles – curry-flavoured – into a sandwich filling. It’s a spin-off from the classic chip butties. They write: “Take two thick-cut slices of fresh white bread. Spread thickly with butter. Then fork out the [instant noodles] sur une tranche et placez l'autre tranche dessus. Mangez avec vos mains.

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent

Dans un coup d'éclat accidentel, et dans des tons de taupe - la sauce chili-chocolat mexicaine - le lecteur LucyLuc a rappelé un récent mélange culinaire. "J'ai mélangé mes sachets une fois et j'ai ajouté du chocolat chaud instantané à mon bol de nouilles épicées", ont-ils écrit. "Ils étaient plutôt bons en fait."