Mangez 2 pommes par jour pour réduire votre taux de cholestérol – et 3 autres raisons pour lesquelles vous devriez manger ce fruit plus souvent

L’automne approche à grands pas, mais la saison de la cueillette des pommes est déjà là, l’une des périodes les plus attendues de l’année. Nous avons tous entendu ce célèbre dicton gallois selon lequel une pomme par jour éloigne le médecin, mais est-ce vrai ? D’accord, vous devez quand même consulter votre médecin quoi qu’il arrive, mais les pommes sont bonnes pour la santé.

Non seulement ils sont croquants et sucrés, mais ils regorgent également de nutriments et sont plus polyvalents que vous ne le pensez. Vous pouvez les déguster en collation directement de l’arbre, les faire cuire dans de délicieux desserts ou les ajouter à des plats salés pour une touche de douceur naturelle.

Voici quatre bonnes raisons pour lesquelles les pommes devraient faire partie intégrante de votre alimentation.

Les pommes vous aident à répondre à vos besoins quotidiens en fibres

Juste un pomme de taille moyenne contient plus de 4 grammes de fibres, soit environ 18 % des besoins quotidiens des femmes et 12 % des besoins quotidiens des hommes. Pourtant, bien qu’il s’agisse d’un nutriment essentiel, l’Américain moyen n’en consomme qu’environ 58 % de l’apport quotidien recommandé en fibres Les fibres vous aident non seulement à vous sentir rassasié plus longtemps, mais elles sont également associées à de nombreux bienfaits pour la santé, notamment une meilleure digestion, une meilleure régulation de la glycémie et une meilleure santé cardiaque.

Les pommes contiennent des fibres solubles et insolubles, mais elles sont également connues pour leur pectine, une fibre soluble qui forme une substance gélatineuse dans le tube digestif. Cette substance se lie au cholestérol et au sucre, aidant ainsi à gérer leurs niveaux dans le sang. La pectine agit également comme un prébiotique, nourrissant les bactéries bénéfiques de votre intestin et favorisant la santé digestive et intestinale globale. Pour profiter pleinement des bienfaits des pommes en matière de fibres, assurez-vous de manger également la peau : l’éplucher peut réduire la teneur en fibres jusqu’à 50 %.

Ils regorgent d’antioxydants qui combattent les maladies

Les pommes sont riches en antioxydants, notamment en quercétine, un type de flavonoïde qui aide à combattre l’inflammation et protège vos cellules des dommages causés par les radicaux libres. Ces propriétés protectrices ont été associées à une risque plus faible des maladies cardiaques, de la maladie d’Alzheimer et de l’asthme. Quercétine Il est également largement étudié pour ses propriétés anticancéreuses potentielles, les recherches suggérant qu’il pourrait aider à prévenir la propagation de certains cancers, notamment ceux du poumon, de la prostate, du sein, du col de l’utérus et du côlon.

Manger 100 à 150 grammes de pommes entières par jour — environ une petite ou moyenne pomme ou 1 tasse de pommes hachées — peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. La consommation régulière de pommes peut réduire la tension artérielle, réduire la pression artérielle différentielle et diminuer le cholestérol total et LDL (mauvais cholestérol) tout en augmentant le cholestérol HDL (bon cholestérol). Études Des études ont montré que les personnes ayant un taux de cholestérol légèrement élevé et ayant mangé deux pommes par jour pendant huit semaines ont vu leur taux de cholestérol total et LDL diminuer. La pectine et les flavonoïdes présents dans les pommes jouent un rôle important dans ces bienfaits pour la santé cardiaque.

Pour la tension artérielle en particulier, trois grandes études Une étude qui a suivi des adultes pendant huit ans a révélé que la consommation d’au moins quatre pommes par semaine était associée à une réduction de 9 % du risque d’hypertension. De plus, une consommation élevée de pommes a été associée à un risque plus faible d’hypertension. accident vasculaire cérébral.

Les pommes peuvent aider à protéger contre le diabète

Bien que les pommes soient une source de glucides, leur teneur en fibres et en nutriments les maintient à un niveau bas sur l’échelle de l’indice glycémique (IG), qui mesure l’effet des aliments à base de glucides sur la glycémie. Recherche suggère qu’un régime riche en aliments à faible IG peut réduire le risque de développer un diabète de type 2, tandis qu’une charge glycémique plus élevée l’augmente.

Le Étude sur la santé des infirmières ils ont découvert que manger des pommes au moins trois fois par semaine était associé à un risque plus faible de développer un diabète de type 2, potentiellement en raison de leurs niveaux élevés d’anthocyanes – un type de flavonoïde aux puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Autres études ont montré que la consommation de pommes et de poires peut réduire le risque de diabète de type 2 de 18 %, une seule portion par jour réduisant le risque de 3 %.

Bien que les pommes puissent aider à mieux gérer la glycémie, jus de pomme a été associé à des niveaux de sucre dans le sang plus élevés et à un risque accru de diabète de type 2. Il convient également de noter qu’une grande partie de ces recherches ont été menées sur des rats, de sorte que davantage d’études humaines sont nécessaires.

Comment ajouter plus de pommes à votre alimentation

Bien qu’il n’existe pas de recommandation officielle spécifique concernant le nombre de pommes à manger quotidiennement, Ministère de l’Agriculture des États-Unis L’étude suggère que les adultes consomment entre 1,5 et 2,5 tasses de fruits par jour. Étant donné qu’une pomme de petite à moyenne taille équivaut à environ une tasse, manger une pomme par jour peut être un moyen facile et savoureux de contribuer à votre apport quotidien en fruits.

Ma façon préférée de déguster des pommes est de les couper en tranches et de les tremper dans un peu de beurre de cacahuète, une combinaison satisfaisante de protéines, de graisses saines et de fibres. Vous pouvez également essayer de les couper en dés et de les ajouter à vos flocons d’avoine ou à vos salades pour un peu plus de croquant. Ou bien, mélangez-les à vos smoothies pour un apport en fibres.

Pour une friandise plus sucrée, faites revenir des pommes avec de la cannelle et de la vanille pour les accompagner de yaourt ou de crème glacée, ou faites-les cuire dans des tartes aux pommes, des chips ou des muffins. Et n’oubliez pas les plats salés. Les pommes se marient à merveille avec le porc, le poulet, les légumes rôtis et le fromage. Que vous les préfériez dans des plats sucrés ou salés ou comme collation à part entière, incorporer des pommes à votre régime alimentaire est un moyen simple d’améliorer votre nutrition et de profiter d’une gamme de bienfaits pour la santé.

Maxine Yeung est une diététicienne et coach certifiée en santé et bien-être.