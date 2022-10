Mangez 1 Samosa et gagnez Rs 51 000 Cash Prize. Mais attendez, il y a un twist

Les restaurants et les cafés populaires utilisent de plus en plus les défis alimentaires pour promouvoir de nouveaux éléments de menu et de nouveaux produits alimentaires. Ils offrent même un prix en espèces important pour attirer les clients. Le seul hic, c’est que la quantité de nourriture qu’il faut manger pour gagner est énorme. Mais avez-vous déjà entendu parler du défi Samosa ? Non, ce n’est pas un défi de voir combien de samoussas on peut manger, mais plutôt un défi de ne manger qu’un seul samoussa. Un énorme « samoussa Bahubali » pesant près de 8 kg est servi dans une confiserie de Meerut.

L’énorme collation chai-time a attiré l’attention de l’industriel Harsh Goenka, qui a publié une brève vidéo de huit secondes d’une femme tentant de soulever l’énorme samosa sur son compte Twitter. Goenka a écrit une légende hilarante avec la vidéo déclarant: “Après tous les bonbons de Diwali, ma femme m’a dit de ne pas manger plus d’un samosa aujourd’hui.”

Après tous les bonbons de Diwali, ma femme m’a ordonné de ne pas manger plus d’un samosa aujourd’hui…… pic.twitter.com/WjuRObFD0T – Harsh Goenka (@hvgoenka) 26 octobre 2022

La vidéo, qui a été publiée pour la première fois sur Instagram par le blogueur culinaire Chahat Anand le 7 octobre, donne un aperçu de Kaushal Sweets, une boutique à Meerut. Anand est vu en train de couper une tranche du samosa massif tout en le tenant dans la vidéo.

Le samosa géant coûterait 1 100 roupies et il faudrait 30 personnes pour essayer de finir de le manger. Un prix en espèces de Rs.51,000 est à gagner pour la personne qui peut finir de manger le samosa Bahubali en 30 minutes.

https://www.instagram.com/reel/Cjao2FepLRP/?utm_source=ig_web_copy_link

Plus de 5 personnes lakh ont visionné la vidéo partagée par Goenka, et de nombreuses personnes ont commenté le tweet. Les gens ont exprimé leur étonnement face au gigantesque samosa et à la façon dont le manger pouvait causer de nombreux problèmes de santé. Cependant, certains étaient impatients d’essayer l’énorme samosa.

Un utilisateur a écrit: “Quand vous êtes un amateur de samosa mais que le médecin vous a dit de ne pas manger plus d’un samosa…”

Lorsque vous êtes un amateur de samosa mais que le médecin vous a dit de ne pas manger plus d’un samosa… https://t.co/mhmtbB5HV2 – Kamlesh Teli (@WittyKamlesh) 27 octobre 2022

Un autre utilisateur a commenté: “Hahaha Ce géant un samosa égal à mille Samosaaaas.”

Hahaha – Ce géant un samosa égal à mille Samosaaaas.😀 https://t.co/CD0ksGPemc – Lata Mishra (@lata_MIRROR) 27 octobre 2022

“Monsieur, ce samosa par jour augmentera certainement le salaire de votre chirurgien cardiaque”, a commenté un troisième utilisateur.

Monsieur, ce samosa par jour augmentera certainement le salaire de vos chirurgiens cardiaques 😂 — Pankaj Goel (@Restlessindian1) 27 octobre 2022

Voulez-vous essayer de manger ce samoussa géant ?

