Manger un poisson sauvage américain comme un mois de consommation d’eau toxique : étude sur la « menace chimique »

Une omble de fontaine, Salvelinus fontinalis. (Photo de Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images)

Selon une étude, manger un poisson d’eau douce pêché aux États-Unis équivaut à boire un mois d’eau contaminée par des produits chimiques toxiques.

Les produits chimiques appelés PFAS ont été développés pour la première fois dans les années 1940 pour résister à l’eau et à la chaleur, et sont maintenant utilisés dans les casseroles antiadhésives, les textiles et les emballages alimentaires.

Un chercheur a déclaré que les PFAS sont “probablement la plus grande menace chimique à laquelle la race humaine est confrontée au 21e siècle”.

Aux États-Unis, manger un poisson d’eau douce pêché dans une rivière ou un lac équivaut à boire un mois d’eau contaminée par des “produits chimiques éternels”, selon une nouvelle étude mardi.

Les produits chimiques invisibles appelés PFAS ont été développés pour la première fois dans les années 1940 pour résister à l’eau et à la chaleur, et sont maintenant utilisés dans des articles tels que les poêles antiadhésives, les textiles, les mousses anti-incendie et les emballages alimentaires.

Mais l’indestructibilité des PFAS, des substances per- et polyfluoroalkyles, signifie que les polluants se sont accumulés au fil du temps dans l’air, le sol, les lacs, les rivières, les aliments, l’eau potable et même notre corps.

Il y a eu de plus en plus d’appels pour une réglementation plus stricte des PFAS, qui ont été liés à une série de problèmes de santé graves, notamment des lésions hépatiques, un taux de cholestérol élevé, des réponses immunitaires réduites et plusieurs types de cancer.

Pour découvrir la contamination par les PFAS des poissons pêchés localement, une équipe de chercheurs a analysé plus de 500 échantillons provenant de rivières et de lacs à travers les États-Unis entre 2013 et 2015.

Le niveau médian de PFAS dans le poisson était de 9 500 nanogrammes par kilogramme, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Research.

Près des trois quarts des “produits chimiques éternels” détectés étaient du PFOS, l’un des plus courants et des plus dangereux parmi des milliers de PFAS.

Manger un seul poisson d’eau douce équivaut à boire de l’eau contenant du SPFO à 48 parties par billion pendant un mois, ont calculé les chercheurs.

L’année dernière, l’Agence américaine de protection de l’environnement a abaissé le niveau de SPFO dans l’eau potable qu’elle considère comme sûre à 0,02 partie par billion.

Le niveau total de PFAS dans les poissons d’eau douce était 278 fois plus élevé que ce qui a été trouvé dans les poissons vendus dans le commerce, selon l’étude.

“La plus grande menace chimique”

David Andrews, scientifique senior du groupe de travail sur l’environnement à but non lucratif qui a dirigé la recherche, a déclaré à l’AFP qu’il avait grandi en attrapant et en mangeant du poisson.

“Je ne peux plus regarder un poisson sans penser à la contamination par les PFAS”, a déclaré Andrews, l’un des auteurs de l’étude.

Les résultats étaient “particulièrement préoccupants en raison de l’impact sur les communautés défavorisées qui consomment du poisson comme source de protéines ou pour des raisons sociales ou culturelles”, a-t-il ajouté.

“Cette recherche me met incroyablement en colère parce que les entreprises qui ont fabriqué et utilisé des PFAS ont contaminé le monde et n’ont pas été tenues pour responsables.”

Patrick Byrne, chercheur sur la pollution environnementale à l’Université John Moores de Liverpool au Royaume-Uni, non impliqué dans la recherche, a déclaré que les PFAS sont “probablement la plus grande menace chimique à laquelle la race humaine est confrontée au 21e siècle”.

“Cette étude est importante car elle fournit la première preuve d’un transfert généralisé de PFAS directement des poissons aux humains”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Andrews a appelé à une réglementation beaucoup plus stricte pour mettre fin à toutes les utilisations non essentielles des PFAS.

L’étude intervient après que le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont soumis vendredi une proposition d’interdiction des PFAS à l’Agence européenne des produits chimiques de l’UE.

La proposition, “l’une des plus larges de l’histoire de l’UE”, intervient après que les cinq pays ont constaté que les PFAS n’étaient pas suffisamment contrôlés et qu’une réglementation à l’échelle du bloc était nécessaire, a indiqué l’agence dans un communiqué.