Manger, siroter, faire du shopping : le nouveau restaurant et salon de Bethléem proposera des boissons uniques et des animations nocturnes | Manger, siroter, magasiner

BETHLEHEM, Pennsylvanie – Un nouveau lieu proposant des plats salés, des boissons exclusives et des rencontres entre amis sera bientôt disponible dans le comté de Northampton.

Infusions Cafe & Lounge, un restaurant et un salon proposant des plats fraîchement préparés, des cocktails sans alcool uniques et des animations nocturnes, devrait ouvrir ses portes dans les prochaines semaines au 3 E. Third St., dans le côté sud de Bethléem, a déclaré le propriétaire Don Deck.

L’espace rénové abritait auparavant le Sultana Hookah Lounge, qui a fermé ses portes l’année dernière.

Deck a passé les deux derniers mois à rénover l’espace East Third Street pour y inclure de nouveaux équipements de cuisine, des meubles, un bar et d’autres améliorations.

Des sièges seront disponibles dans un mélange de stands et de tables avec des chaises.

Deck et son épouse, Jaime, exploitent également le magasin Canna Calm, ouvert depuis près de trois ans, proposant des produits CBD tels que des teintures, des fleurs, des vapes et divers produits comestibles, notamment des bonbons gélifiés, des biscuits et des brownies, à quelques portes au 9 E. Troisième St.

Le magasin propose également des boissons, notamment des barbotines et des milkshakes, qui peuvent être infusées avec du CBD, un composé non psychoactif présent dans le chanvre.

Infusions et Canna Calm « iront de pair », a déclaré Deck, Infusions proposant un menu organisé de plus d’une douzaine de cocktails sans alcool uniques en leur genre (cocktails sans alcool), comprenant des infusions de CBD en option.

De nombreuses personnes utilisent le CBD pour traiter divers problèmes de santé, notamment la gestion de l’anxiété et de la douleur, a déclaré Deck.

Deck a collaboré avec un mixologue sur la carte des boissons, qui comprend également divers jus, sirops et garnitures telles que des fruits frais et de la crème fouettée.

“Je suis super excité parce que j’ai une très grande passion pour le cannabis et aussi pour déstigmatiser la plante et éduquer les gens”, a déclaré Deck.

Côté restauration, Infusions proposera une variété d’entrées, de sandwichs et de plats principaux, notamment des frites, des ailes, des hamburgers, des steaks au fromage, du poulet au parmesan et des plats au saumon tels que des tacos au saumon, du saumon aux légumes et une salade César au saumon, a déclaré Deck.

Les infusions, pouvant accueillir environ 65 invités, fonctionneront de 16h à 23h les mercredis, jeudis et dimanches ; et de 16h à 2h du matin les vendredis et samedis.

De 21 heures à 2 heures du matin les vendredis et samedis, le restaurant et le salon se transformeront en un lieu de vie nocturne, avec des animations DJ et des narguilés, a déclaré Deck. De la musique live peut également être présentée.

En plus du service de restauration, Infusions proposera des plats à emporter et des livraisons via Grubhub, DoorDash et Uber Eats.

