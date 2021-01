Certains aliments sont tout simplement chanceux à manger le soir du Nouvel An. Qu’est-ce qui associe exactement ces plats à la bonne fortune? C’est difficile à cerner, mais une grande partie de la réponse a à voir avec le symbolisme et la superstition.

Cela a aussi à voir avec une tradition humaine de manger quelque chose de spécial, comme un gâteau d’anniversaire, pour marquer le passage du temps. Alors, à quoi les gens vont-ils mordre en haut de 2020 pour les préparer au succès? Nous avons discuté avec les historiens de l’alimentation Megan Elias, écrivain culinaire et directeur du programme de gastronomie de l’Université de Boston, et Linda Pelaccio, qui anime l’émission de radio culinaire «A Taste of the Past», de certains des aliments chanceux que vous trouverez sur le monde Nouveau Menus de l’année.

Pois aux yeux noirs et lentilles

Les aliments ronds ressemblent à des pièces de monnaie et à de l’argent, dit Pelaccio. Mangez ces aliments symboliques, pensent beaucoup, pour une nouvelle année financièrement réussie. Au contraire: ne mangez pas les aliments ronds et vous pourriez avoir une année de malchance!

Si vous mangez des pois avec des légumes verts et du pain de maïs, c’est encore plus propice, le vert étant la couleur de l’argent et le pain de maïs évoquant l’or.

Les pois aux yeux noirs sont servis avec du riz dans le plat traditionnel du sud des États-Unis appelé «Hoppin ‘John» pour le réveillon du Nouvel An. Ou, les pois peuvent faire partie d’une soupe. En Italie, les lentilles se mélangent au porc pour un plat porte-bonheur.

12 raisins

Les Espagnols mangent 12 raisins lorsque l’horloge sonne à minuit le soir du Nouvel An.

Comme le veut la tradition, les croyants mangent 12 raisins à minuit, un pour chaque mois de l’année. Selon une histoire, le rituel a commencé en Espagne vers 1900, quand un viticulteur avait une récolte exceptionnelle, dit Pelaccio, et était créatif pour donner le surplus. Mais cette histoire est au mieux «floue», dit-elle.

Quoi qu’il en soit, mettre une douzaine de raisins dans la bouche est une tradition qui s’est étendue aux citoyens de nombreux pays d’Amérique latine. Comme le dit Elias, les gens mangent les raisins chaque année «aussi vite que possible physiquement sans vomir».

porc

En parlant de porc, les porcs ont longtemps été considérés comme chanceux.

Les porcs peuvent être riches et gras, ce que vous voulez dans un repas favorisant la prospérité. Et, dit Pelaccio, « Les porcs prennent leur museau et leur racine en avant, plutôt que de creuser en arrière. » Élan vers l’avant; bien. « Alors que ce n’est pas bon de manger des homards, parce qu’ils marchent à reculons. »

Le porc et la choucroute sont un plat chanceux du Nouvel An populaire en Allemagne, promettant autant de chance que les nombreux brins du chou.

Nouilles

Les nouilles sont longues et on pense que cette longueur symbolise la longue vie et, oui, la chance, dit Elias.

Au Japon, les nouilles soba sont servies le jour de l’an. En Chine, pendant le nouvel an chinois (ou le nouvel an lunaire), qui tombe le 25 janvier de l’année prochaine, les gens inhalent des nouilles dites «de longévité». Il est normal de slurp.

Poisson entier

Manger un poisson entier est devenu une autre tradition du 31 décembre à travers le monde. Pourquoi? Peut-être parce qu’en période de soudure, les gens gardaient tout ce qu’ils pouvaient – y compris du poisson – pour manger lors d’une occasion spéciale. Le hareng est un poisson de choix dans les pays d’Europe de l’Est. En Allemagne, ceux qui cherchent à obtenir tous les avantages chanceux de la nouvelle année font plus que manger une carpe entière: ils gardent des écailles de poisson dans leur portefeuille pour plus de chance.

Graines de grenade

Les graines sont rondes et ressemblent à des pièces de monnaie, ce qui les rend automatiquement chanceuses selon les règles que nous avons déjà énoncées. Les grenades, qui viennent du Moyen-Orient, ont également du sens à manger le Nouvel An, car elles sont mûres à cette période de l’année.

Elias ajoute que les grenades ont «un pouvoir symbolique parce qu’elles viennent d’un pays d’où viennent tant de religions». De plus, les graines sont associées à la vie et à la fertilité. Un autre aliment prometteur, en effet.

Plus:Les 10 meilleurs épisodes télévisés du réveillon du Nouvel An, de « Friends » à « Futurama »

Plus:Meilleures villes pour le réveillon du Nouvel An, par WalletHub