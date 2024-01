Manger plus de protéines végétales peut aider les femmes à vieillir en bonne santé

Une nouvelle étude indique que les protéines végétales sont un facteur important pour le vieillissement en bonne santé chez les femmes.

Les chercheurs ont découvert que 3 % des calories quotidiennes provenant de protéines végétales entraînaient des bienfaits significatifs pour la santé.

Les autres sources de protéines, comme la viande et les produits laitiers, ne présentent pas les mêmes bienfaits pour la santé.

Les protéines végétales, comparées à d’autres sources de protéines d’origine animale comme les produits laitiers et la viande, pourraient être essentielles au vieillissement en bonne santé des femmes.

Ceux qui consomment plus de protéines végétales sont plus susceptibles d’être exempts de maladies chroniques, de déficiences physiques et mentales, et d’avoir une meilleure santé mentale en vieillissant, suggère une nouvelle étude publiée aujourd’hui dans Le journal américain de nutrition clinique.

“Cette recherche fournit de nombreuses preuves de l’importance des protéines dans la santé des personnes âgées, en particulier l’apport en protéines qui se produit au milieu de l’âge adulte, lorsque nous nous préparons au risque de maladies chroniques plus tard dans la vie. fonction physique et cognitive », Dr Andres V. Ardisson KoratDSc, chercheur au Centre de recherche en nutrition humaine Jean Mayer USDA sur le vieillissement et auteur de l’étude, a déclaré à Healthline.

“Nous avons constaté que l’apport en protéines alimentaires, et en particulier en protéines végétales, était associé à de meilleurs résultats en matière de santé et à un vieillissement en bonne santé”, a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont découvert que chaque tranche de 3 % de calories alimentaires totales provenant de protéines végétales était associée à une augmentation de 38 % de la probabilité de vieillir en bonne santé chez les femmes.

« Ces résultats concordent avec les données précédentes montrant une association entre un apport modéré en protéines et un vieillissement en bonne santé. » Kristin Kirkpatrick, MS RD, Cleveland Clinic et co-auteur de Santé régénérative, a déclaré à Healthline. Elle n’était pas affiliée à l’étude.